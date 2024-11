Jeg tror ikke jeg er den eneste som føler at det knyter seg i magen etter at USA har valgt Donald Trump til president. Her er grunnene til at jeg likevel fortsatt har håp for klimakampen.

Her i Baku i Aserbajdsjan ble klimatoppmøtet COP29 åpnet denne uka bare få dager etter valget i USA. Frykten er at Donald Trump som president kan virke ødeleggende for den globale klimakampen. Trump vil trekke USA ut av Paris-avtalen, og føre en politikk som tar oss i motsatt retning av et grønnere samfunn.

Matilde Angeltveit, klimarådgiver (Kirkens Nødhjelp)

Hans presidentskap vil mest sannsynlig bidra til at verden ikke når målet om å holde den globale oppvarmingen til under 1,5 grader. Da vil 90 prosent av verdens varmtvanns-korallrev ha forsvunnet, og vi vil nærme oss også andre vippepunkter som kan føre til kollaps av store økosystemer.

Det kan se kullsvart ut. Likevel er det grunn til å holde på håpet.

Alle som har jobbet med klimapolitikk vet at det alltid har vært en kamp i motbakke. Miljøbevegelsen har aldri fått noe gratis. Trump ved roret igjen i USA betyr bare at vi må fortsette. De eneste som tjener på at vi gir opp, er de som tjener på at vi kjører verden med toppfart ut i klimagrøfta. Det er de færreste av oss.

Rettferdighet

For det andre er det heldigvis også flere ting enn presidenter som påvirker det grønne skiftet. USA tjente mer på fossil energi under Biden enn Trump, og enten Trump likte det eller ikke, fortsatte elektrifiseringen og det grønne skiftet i USA også under hans presidentperiode.

Så brett opp ermene og bli med

Vi må ta Trumps seier, og ytre høyre-bølgen i Europa, som en tydelig tilbakemelding om at fordelingspolitikken rundt klimapolitikken ikke har vært god nok. Politikerne må lose oss gjennom det grønne skiftet på ikke bare en rask måte, men også på en måte som oppleves rettferdig. Samtidig må vi i miljøbevegelsen fortsette å spre bevissthet rundt behovet for klimapolitikk, og bygge folkelig støtte for klimatiltak. Heller ikke kampen om dette er vunnet helt ennå, dessverre.

Vi er millioner

Til alle som føler på litt ekstra klimaangst og frykt for fremtiden i disse dager, vil jeg dele et tips. Den vonde følelsen forsvinner ofte når man går sammen med andre for å gjøre noe for klimakampen. Vi er millioner av mennesker som engasjerer oss, og når vi samles kan vi få til virkelig store ting. Det endres ikke av at Trump blir president.

Så brett opp ermene og bli med. Vi har ingen tid å miste.