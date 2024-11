I går la Utenriks- og forsvarskomiteen frem sin innstilling i behandlingen av Eksportkontrollmeldingen, som gir oversikt over Norges salg av forsvarsmateriell i 2023. Som årene før, valgte flertallet i komiteen å bare tilråde Stortinget om å vedlegge meldingen til protokollen. I praksis betyr dette at de ikke ønsker en større debatt i Stortinget om endringer i regelverket for eksport av forsvarsmateriell. Det er utrolig skuffende. Komiteens innstilling dreper rett og slett debatten om en viktig del av norsk utenriks- og forsvarspolitikk.

Ber Stortinget frasi seg muligheten for kontroll

Innstillingen sier i praksis at Stortinget bare skal ta meldingen til etterretning. Dermed åpnes det ikke opp for en sårt tiltrengt diskusjon i Stortinget om mulige endringer i regelverket for våpeneksport. I ytterste konsekvens ber komiteen Stortinget om å frasi seg sin eneste og beste mulighet til å instruere og kontrollere regjeringen, som tross alt er Stortingets ansvar. Men, om de ønsker kan representantene på Stortinget trosse innstillingens budskap, og kreve debatt om mulige endringer i regelverket. Til og med den 19. november, når innstillingen skal opp i Stortinget, er mulighetsrommet åpent.

Ragnhild Bergli, 2. nestleder i Changemaker, Audun Hammer Hovda, leder i Sosialistisk Ungdom, og Ahmed Al-Saedi, nestleder og internasjonalt ansvarlig i Rød Ungdom (Privat)

Det er på overtid med et strengere regelverk

Etter et år med stadige avsløringer om norsk forsvarsindustris indirekte bidrag til folkerettsbrudd og krigsforbrytelser, forventet vi at komiteen skulle varsle om behovet for strengere våpeneksport. Allerede i november i fjor, avdekket FriFagbevegelse at F35-fly med norskproduserte deler blir brukt av Israels krigføring i Gaza. Siden da har debatten om norsk våpeneksport blusset opp, men regjeringen virker egentlig ikke interessert i å delta i den. Da er det ekstra urovekkende at utenriks- og forsvarskomiteen ikke en gang oppfordrer Stortinget til å ta en større debatt om norsk våpeneksport.

Folket krever at Norge skal ha større kontroll på våpeneksporten, og er lei av at de ansvarlige stikker problemet under stol

Stortinget må representere folkets mening

Komiteens innstilling gjenspeiler ikke det tusenvis av mennesker har demonstrert for i gatene. Det siste året har norsk våpeneksport blitt gjenstand for debatt og interesse for stadig flere, spesielt for de som ønsker at grusomhetene mot det palestinske folket skal stoppe. Folket krever at Norge skal ha større kontroll på våpeneksporten, og er lei av at de ansvarlige stikker problemet under stol. Som representanter for et folk som åpenbart er motstandere av at norskproduserte våpen brukes til drap av uskyldige sivile i Gaza, er stortingspolitikerne faktisk nødt til å ta debatten om hvordan regelverket svikter her.

Feigt av Arbeiderpartiet

Flere av partiene som er representert i komiteen har gått til valg på at de ønsker seg en strengere norsk våpeneksport. Dette er for eksempel Sosialistisk Venstreparti (SV), Rødt (R) og Arbeiderpartiet (Ap). Men til tross for at det i Aps partiprogram for 2021-2024 står at de vil «jobbe for å innføre sluttbrukererklæringer som en norm internt i NATO», har de ikke stilt seg bak forslagene fra SV og Rødt om å be Stortinget be regjeringen om å innføre slike sluttbrukererklæringer ved eksport til alle land, inkludert NATO-land. Når enkelte partier er for feige til å sette politikken sin ut i praksis, må andre være modige og i det minste kreve debatt om saken.

Løft debatten nå!

Selv om innstillingen fra komiteen er en total ansvarsfraskrivelse, har Stortinget fremdeles muligheten til å skape endring. Når innstillingen skal opp i Stortinget 19. november blir det mulig for representantene å løfte debatten om norsk våpeneksport. Vi håper at mange representanter finner motet sitt, og vi krever en reell diskusjon rundt vanskelige spørsmål som: om det er greit at norske våpenkomponenter inngår i våpen som brukes til å begå krigsforbrytelser og ta livet av titusentalls sivile på Gaza; om sluttbrukererklæringer virkelig er naivt; og om dere som folkevalgte faktisk tar det ansvaret dere har, når dere nå skal bestemme en del av fremtiden til norsk våpeneksport?

Når flertallet i utenriks- og forsvarskomiteen forsøker å drepe en større debatt om norsk våpeneksport, må resten av stortingspolitikerne kjempe imot. Vi krever en reell debatt om hvordan vi kan hindre at Norge bidrar indirekte til krigsforbrytelser. Det er god tid før 19.november.