Feil om erklæringen

Som medlemmer av redaksjonskomiteen for erklæringen, vil vi gjerne kommentere to av påstandene.

1) Erik Andreassen, pastor i Oslo Misjonskirke Betlehem, skrev 31. oktober innlegget «Felleskristne fronter». Der hevdet han at erklæringen er «...et dokument utarbeidet av Øivind Benestad og MorFarBarn, tilsynelatende uten intern demokratisk prosess.» Dette er grunnleggende feil.

Flere titalls personer har vært med i prosessen fram mot den endelige teksten i erklæringen. Alle disse vet at Erik Andreassens påstand er uten grunnlag i virkeligheten. Faktum er at arbeidet med erklæringen har vært et utpreget samarbeidsprosjekt på alle nivåer, med helt åpne og transparente prosesser.

Andreassen har tydeligvis ikke lest teksten «Hva er erklæringens Hvem, Hva, Hvorfor?» i menyen Om oss på nettsiden «Felleskristen.no». Der står hele prosessen klart beskrevet, inkludert info om en prosjektgruppe på rundt tolv personer fra åtte forskjellige kristne sammenhenger, og en redaksjonskomité bestående av fire personer. Alle medutgivere ble dessuten i hele september måned oppfordret til å komme med innspill til justeringer og forbedringer, noe som flere gjorde. Så å si alle innspillene ble tatt til følge.

Det er forståelig at mange kritikere ønsker å delegitimere erklæringen. Men å tro at Øivind Benestad i et slikt prosjekt er i stand til nærmest å manipulere nasjonale ledere og ansvarlige organer i mange av Norges største kristne organisasjoner og kirkesamfunn, virker overraskende naivt.

2) En annen feilaktig påstand om erklæringen kom fra preses Olav Fykse Tveit i Vårt Land 29. oktober. Der uttalte han at erklæringens budskap er blitt fremført i «kampanje-form i en stor avisannonse». Dette er også feil. Erklæringen har ikke blitt promotert i noen form for annonse, verken på papir eller digitalt.