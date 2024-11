På vegne av støttegruppen Frihet og Mangfold for Den Katolske Kirke vil vi først gratulere Monsignore Fredrik Hanssen med utnevnelsen som koadjutorbiskop i Oslo katolske bispedømme! Vi ønsker ham hjertelig velkommen i hans nye rolle og har stor tro på at han vil tilføre verdifulle perspektiver og omsorg for alle troende i Norge. Samtidig ønsker vi å rette en åpen og hjertelig utfordring til den nyutnevnte biskopen.

Vi anerkjenner og respekterer kirken som en bærer av troens lys gjennom århundrer, men mener samtidig at tiden er inne for en modig og nødvendig endring. Den katolske kirke har alltid hevdet at kjærlighet og barmhjertighet er grunnverdier. Men kan vi med hånden på hjertet si at det skeive miljøet alltid har følt seg velkommen og inkludert i vår kirke? Vi ser dessverre eksempler på det motsatte – mennesker som har følt seg fremmedgjort, oversett og i verste fall fordømt. Dette står i sterk kontrast til de grunnleggende prinsippene om nestekjærlighet og respekt.

Jens Aldo Carrizo-Nilsen (Privat)

Regnbueflagget

Når vi nå får en ny leder i Oslo katolske bispedømme, spør vi derfor: Vil biskop Hanssen være en leder som våger å inkludere, som ser og lytter til alle sine troende – også dem som tilhører LHBTQ+-miljøet? Vil han la regnbueflagget vaie høyt ved våre kirker som et symbol på aksept, toleranse og fellesskap?

Vi ønsker en kirke som anerkjenner og respekterer alle mennesker, uavhengig av seksuell orientering. Vi ønsker en kirke som ikke bare snakker om kjærlighet, men som viser den i handling. Vi håper biskop Hanssen kan være åpen for dialog og at han forstår at dagens kirke må kunne speile mangfoldet i dagens samfunn. Et viktig steg på denne veien kan være å gjøre regnbueflagget til et velkjent symbol ved våre menigheter – et synlig tegn på at Den katolske kirke i Norge er en inkluderende kirke.

En del av Kristi legeme

Det skeive miljøet i kirken ønsker ikke å endre troen, men å bli akseptert som de menneskene Gud har skapt dem til å være. Vi spør derfor: Er det håp for en fremtidig kirke som favner bredere, som rommer alle, og som lar oss føle at vi alle er en del av Kristi legeme?

Vi i Frihet og Mangfold for Den Katolske Kirke ser fram til å samarbeide med koadjutorbiskop Hanssen og håper at denne nye retningen er mulig under hans lederskap. Igjen, gratulerer så mye med utnevnelsen, og vi gleder oss til å se hvordan Den katolske kirke i Norge vil utvikle seg videre med ham ved roret.

La oss skape en kirke der alle kan finne sin plass – i tro, håp og kjærlighet.