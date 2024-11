Utgangspunktet

Studenter og fagforeninger har den siste tiden skrevet i Vårt Land om utdanningene til prestetjeneste i Den norske kirke (DNK). Dette startet med et åpent brev fra 28 cand.theol.-studenter. De fleste av dem studerer ved MF. Deres bekymring gjør inntrykk på oss. Det er flott å se hvor høyt de tenker om den fagteologiske kompetansen de nå tilegner seg, og det engasjementet de har for kirken de skal jobbe i.

Vi ønsker gjerne å gi et første svar på utspillet fra cand.theol.-studentene slik at de og andre vet noe om hva vi tenker om den samtalen de har sparket i gang. Men før vi henvender oss direkte til dem, er det noe vi har lyst til å understreke, slik at vi ikke blir misforstått.

Stolte

På MF tilbyr vi to studieprogram som kvalifiserer til prestetjeneste i DNK. Vi er stolte over begge programmene og takknemlig for alle studentene våre. Alternative veier til prestetjeneste har vært en realitet siden 1999. I 2021 endret DNK kvalifikasjonskravene for prestetjeneste, og vi var tidlig ute med å bygge opp et nytt studietilbud i tillegg til cand.theol.-graden.

BREV: Debatten om presteutdanning skjøt fart etter Selma Dahle Kraft, Frida Strøyer Aalborg og Herman Midtsjø sitt innlegg på vegne av 28 MF og TF studenter.

Vi har forsvart det erfaringsbaserte prestestudiet i alle de fora MF har vært representert, også i VL, og det ønsker vi til å fortsette med. Vi merker oss at cand.theol.-studentene understreker at de ikke ønsker at det erfaringsbaserte programmet stoppes, og at de understreker at det kommer mange kompetente medarbeidere til kirken gjennom det programmet. Begge deler stiller vi oss helhjertet bak.

Fortellinger

Fordi vi har opprettet et erfaringsbasert program kommer vi tett på andrekarriere-studentene. Det gir oss anledning til å utfordre dem faglig, og med tanke på dannelse og skikkethet. Og samtidig gir det oss en annen anledning til å høre disse studentenes fortellinger om veien inn i studiet og mot prestetjeneste. Det gjør inntrykk å høre så mange konkrete kallsfortellinger. Vi har møtt mange som har tatt store valg med betydelige omkostninger fordi de ønsker å tjenestegjøre i kirken. Og vi har dessverre også hørt fortellinger om at disse studentene opplever seg uønsket eller nedsnakket.

Fakta

Det er viktig at samtalen om prestestudier og prestetjeneste er faktabasert. Vi ser at mange beskriver Erfaringsbasert master: Prest som et «toårig løp.» Dette stemmer ikke. Studieprogrammet som MF tilbyr kan tas på to år, men utdanningen som disse prestene kommer ut med er vanligvis 6 år med studier pluss 2 år med relevant yrkespraksis. Mange har tatt mer. Det er ingen grunn til å bruke «snarvei»-metaforen om dette. Dette er en omvei.

Den feilaktige forestillingen om at cand.theol.-studentene har tre ganger så mye teologi som Erf.Prest-studentene var presentert i den første versjonen av Vårt Lands ellers fine og kloke leder om saken. Vårt Land har senere rettet dette opp, og vi håper at samtalen videre kan bygge på det som er fakta i saken: Minstekravet i det erfaringsbaserte løpet er tre år med teologiske fag, der ett av disse årene må være tatt før masteren. Cand.theol. er en seksårig utdanning.

Hvis vi i den kirkelige offentligheten gjør det til en uvane å snakke usant om hva som det erfaringsbaserte utdanningsløpet inneholder, hvem disse studentene er og hvilken kompetanse de bringer, risikerer vi å gjøre en allerede vanskelig samtale helt umulig.

Umistelig kompetanse.

Men nå er det altså cand.theol.-studentene våre som uttrykker sterk bekymring, som sier at de føler seg som et B-lag og som spør om deres kompetanse er verdsatt. Vi kan forstå at cand.theol.-studentene kan kjenne seg litt usynliggjort når så mye mediefokus har vært rettet mot den alternative veien til prestetjeneste og når så mye av samtalen har handlet om hvordan vi kan tilrettelegge for denne veien på en god måte i kirken og på utdanningsinstitusjonene. Det er ingen tvil om at cand.theol.-studiet gir en dypere og bredere teologisk fagkompetanse enn det som ligger inne i et gjennomsnittlig erfaringsbasert løp. Å gå så dypt i teologien over seks år er både en glede og et privilegium for mange. Samtidig kan det kreve mye.

Studentene uttrykker en faglig stolthet som er flott å se på trykk

Tatt for gitt

Når cand.theol.-studentene forteller at de ikke føler at denne innsatsen er tilstrekkelig verdsatt eller anerkjent, finnes det egentlig bare én adekvat respons: Da må vi se på hva som kan gjøres for å verdsette og anerkjenne deres teologikompetanse. Vi har ikke råd til å la cand.theol.-studenter sitte igjen med en opplevelse av at de er tatt for gitt. For å sikre rekruttering til cand.theol.-studiet, slik at dette kan fortsette å være hovedveien til prestetjeneste i DNK, må kirken fortsatt utvikle språk og praksiser som stadig bekrefter behovet for teologikompetansen.

Verdien av fagteologi

Vi setter pris på at cand.theol.-studentenes utspill så tydelig setter ord på verdien av fagteologi. De uttrykker en faglig stolthet som er flott å se på trykk. De verdsetter sitt 6-årige studieløp og ser det som relevant for deres fremtidige tjeneste og for kirken. At fagteologi er verdifull burde flere av oss si oftere og høyere, også i kirken.

Videreutdanning

Det er mye vi må fortsette å snakke om når det gjelder hva utdanningsinstitusjonene på den ene side, og kirken på den annen side mer konkret kan gjøre for å møte den bekymringen cand.theol.-studentene setter ord på. Fra MFs side ser vi behovet for videreutdanningstilbud både for cand.theol. og for prester med annen utdanningsbakgrunn. Tradisjonelt har prestenes videreutdanning vært praktisk-teologisk orientert. Fremover vil det være behov for at de «teoretiske» disiplinene er tyngre representert. Mange av studentene i det erfaringsbaserte programmet vårt uttrykker at de veldig gjerne ønsker å lære mer språk, bibelfag, kirkehistorie og systematisk teologi etter at de er uteksaminert hos oss. Vi vil gjerne gjøre vår del for at de får ønsket sitt oppfylt.