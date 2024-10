Jeg ser at KrF kommer ut av siste målingen med 2,4 prosent oppslutning. Jeg håper at det ikke er noen der ute som gleder seg over det, det er i så fall ikke en «kristelig» tanke.

Det har vært en krevende tid i KrF i sommer - noe vi ikke hadde sett for oss skulle skje. Dette må vi nok som parti betale en pris for en tid. Jeg tror likevel at vi vil komme tilbake til en «normal» hverdag, i god tid før valget om et år.

Ella Ystebø, pensjonist og aktiv i Fana KrF (Foto: Privat)

Menneskeverdet

Vi trenger å fokusere på helhetsbildet, og se på hva KrF har betydd for landet siden oppstarten. Selv i de seinere år, med lav oppslutning, har KrF fått gjennomslag for mange viktige saker. For eksempel var det Kjell Ingolf Ropstad som fikk banket igjennom et vedtak om å øke barnetrygden, noe flere parti nå har tatt inn i sitt program.

KrF har som sin parole: «Mennesket i sentrum» Dette kommer foran alle andre politiske saker. Hvert menneske er unikt, og KrF vil verne om livet fra unnfangelse til naturlig død, og legge til rette for gode liv for alle.

Barmhjertighet er en viktig sak for KrF, derfor ønsker vi å styrke frivilligheten.

Dette har Mesteren selv sagt noe om: «For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel og dere besøkte meg. Det som dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg».

Dette er den barmhjertigheten som vi i KrF ønsker å rydde plass for i norsk politikk.