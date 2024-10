I 160 år har KFUK-KFUM bevegelsen i Norge skapt åpne og trygge møteplasser for unge mennesker. Gjennom årene har det flere ganger blitt stilt spørsmål internt og eksternt om hva en kristen organisasjon kan og ikke kan gjøre. På 1920-tallet ble KFUM-idretten etablert og mange stilte spørsmålet - hører idrett hjemme i en kristelig forening?

Med Ten Sing-bevegelsen kom el-gitar og trommer inn i landets mange kirker - også da ble det stilt spørsmål ved om ikke dette var å være for åpne og radikale. De siste årene stilles igjen disse spørsmålene i møte med utvikling av nytt diakonalt arbeid i regi av KFUK-KFUM.

Mye har skjedd i samfunnet vårt de 160 årene vi har vært her. Det gjør at språket vi benytter stadig er og skal være i utvikling. Fast ligger KFUK-KFUM sitt grunnleggende menneskesyn, forankret i en Gud som ikke gjør forskjell på folk og Jesu radikale møte med alle mennesker. På dette grunnlaget møter vi unge mennesker der de er i sine liv og søker å møte deres behov slik at de skal kunne leve og utvikle seg som hele mennesker.

KFUK-KFUMs verdier og menneskesyn bæres og formidles av tusenvis av frivillige og ansatte landet rundt og skal være gjenkjennelig om du deltar på en folkehøgskole, i kirkelig barne- og ungdomsarbeid, på et Forandringshus, i en åpen barnehage eller i KFUM-idretten. På ulike arenaer og i møte med ulike målgrupper kommer KFUK-KFUMs verdigrunnlag likevel til uttrykk på ulike måter. Slik må det være.

Samtidig viser arbeidet med langtidsstrategien, hvor 3000 KFUK-KFUMere har engasjert seg, at det er behov for det som etterlyses i oppropet fra prestene - et klart språk som sier hvem vi er, hva vi står for, og hvorfor vi gjør det vi gjør.

OPPROP: 46 prester i Den norske kirke har signert oppropet. Fra venstre: Stine Kiil Saga, sokneprest i Hønefoss, Ingeborg Sommer, prost i Bærum, Margit Lovise Holte, sokneprest i Ulstein, Dag Magnus Hopstock Havgar, sjømannsprest i London, Sunniva Gylver, sokneprest i Fagerborg, Øyvin Rudolf Sønnesyn Berg, prest i Bergen. (Adrian Nielsen, Erlend Berge, Tuva Skare, Liv Mari Lia)

Identitet og prosess

Landsmøtet i 2023 vedtok at utvikling av ny langtidsstrategi skal skje gjennom en bred, involverende og samskapende prosess. Hele bredden av organisasjonens mangfoldige aktiviteter og virksomheter skal høres og tas med inn i prosessen. At medlemmer og deltakere i KFUK-KFUM erfarer at dette er en reell prosess, hvor ikke ledelsen allerede har bestemt hva som blir strategiens innhold, er avgjørende både for å sikre bred medvirkning og eierskap til den strategien som til slutt vedtas og som vi alle skal jobbe med å implementere i vår lokale kontekst.

Som styre er det vår oppgave å forvalte arbeidet frem mot vedtak. Derfor håper vi at prestenes opprop engasjerer enda flere som er glade i KFUK-KFUM til å bruke medvirkningsverktøyene i høringspakken. Vi lover at alle stemmer, både de som har spilt inn og de som nå spilles inn, tas på alvor i denne prosessen.

Så langt har langtidsstrategiprosessen, inkludert oppropet, vist at identitetsspørsmålet er viktig for mange. Samtidig viser datagrunnlaget at det ikke finnes èn, men mange ulike måter å språksette hvem og hva KFUK-KFUM er og skal være i fremtiden. Dette tar Forbundsstyret på dypeste alvor, derfor har vi også ønsket å ha en helt åpen og transparent prosess hvor svarene ikke er gitt på forhånd. Vi anser dette som så viktig at det er behov for å løfte et verdidokument til landsmøtet. Dette ser vi at kunne vært tydeligere i høringspakken som er sendt ut.

I klartekst kan vi si at Forbundsstyret har delt arbeidet opp i 3 deler som skal løftes til Landsmøtet i juni 2025: 1) Verdidokument, 2. Visjon og strategi (som nå er på høring) 3. Handlingsplaner.

Som Forbundsstyre leser vi oppropet fra prestene som et sterkt engasjement

Verdidokumentet som er under utvikling vil beskrive vårt ideologiske og teologiske grunnlag, vårt formål, oppdrag, verdier. Dette skal vedtas og eies av landsmøtet, men uten tidsavgrensningen som følger de strategiske målsetningene. Ideologisk veileder som oppropet viser til er et viktig grunnlagsdokument, men er ikke forankret i landsmøtet. Det skal ikke være tvil om hvem vi er og hva som er vår «sjel», eller at det er organisasjonsdemokratiet som bestemmer dette.

Målet er at alt arbeid som er del av KFUK-KFUM skal kjenne til og styre på ett felles verdigrunnlag, med felles strategiske mål - og med stor frihet til å utvikle handlingsplaner og ambisjoner som speiler disse på ulike arenaer i kirke og samfunn.

Samarbeid med Den norske kirke

Som Forbundsstyre leser vi oppropet fra prestene som et sterkt engasjement. Vi er takknemlig for at så mange viser at de ønsker et sterkt KFUK-KFUM. Som organisasjon har vi over mange år investert mye tid og ressurser i å få til et forpliktende samarbeid med Den norske kirke. Vi har noen suksesshistorier og mye godt lokalt samarbeid, men vi ser samtidig at det er svært krevende mange steder å få til forpliktende samarbeid som står seg over tid.

Vi er derfor glad for de signaler som kommer fra alle prestene om å løfte KFUK-KFUMs plass i menighetenes ungdomsarbeid og for at Kirkerådets leder ønsker å intensivere samtaler om samarbeid. Kanskje kan dette være starten på et mer konstruktivt og ambisiøst samarbeid mellom KFUK-KFUM og Den norske kirke, et samarbeid som gjør at barn og unge erfarer kristen tro som relevant også i fremtiden?

En tydelig identitet

Som en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon ligger det dypt i vår sjel at barn og unge ikke er passive tilhørere, men myndiggjort til å delta på lik linje når beslutninger fattes. Et viktig grunnlag for dette er at alle medlemmer har lik tilgang til beslutningsfora og føler at deres bidrag blir verdsatt. I det videre arbeidet frem mot Landsmøtet 2025 håper vi at alle stemmer erfarer det er trygt å delta i samtalen om KFUK-KFUMs fremtid. Så skal vi som Forbundsstyre lytte og justere slik at Landsmøtet får et best mulig utgangspunkt for å lande en strategi med ambisjoner for fremtiden!

Forbundsstyret i KFUK-KFUM Norge

Gyrid Anne Mangersnes, styreleder

Andreas Falch Pettersen, nestleder

Anna Riksaasen, styremedlem

Solveig Stange-Rasmussen, styremedlem

Sigbjørn Næsse, styremedlem

Hans Morten Haugen, styremedlem

Marius Jenssen-Sørensen, styremedlem

Trude Christina Halvorsen, styremedlem

Kristina Bjørnereim, styremedlem

Øystein Wirak, styremedlem

Oddvar Kvaal Pedersen, ansattvalgt styremedlem

Kamilla Rød Slettene, ansattvalgt styremedlem

Marianne H. Brekken, fungerende generalsekretær