Vanligvis, når motgangen rammer, stiller folk opp med sympati og medfølelse.

Olga Elisabeth Slettahjell (Privat)

Men det gjelder tydeligvis ikke for vår kongefamilie. Siden det ble kjent at en i kongefamilien har blitt anmeldt for vold og kroppskrenkelse pluss masse oppstyr rundt prinsesse Märtha og sjaman Durek Verrett sitt bryllup, har folkets støtte til kongehuset gått merkbart ned i en ny undersøkelse.

Dette synes underlig for dem av oss som tenker at de negative oppslagene om to medlemmer i kongefamilien må være en stor belastning for kongen, dronningen, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit først og fremst, men også hele familien forøvrig.

Så hva trenger kongen og hans hus nå, mer enn noe annet? Mitt svar og trolig mange andres er omtanke og støtte.

Derfor ble jeg glad da en av mine prestevenner sendte følgende sms forleden: «Nå må vi be for Kongen og hans hus.»

Ja, la oss det. Jeg er sikker på at mange av Vårt Lands lesere allerede er godt i gang med forbønn. For kongen, dronningen og alle deres nærmeste.

Dette er en vanlig reaksjon når motgang rammer. Skulle det ikke også gjelde de kongelige? Som kronprins Håkon konstaterte i et intervju: «Vi er som alle andre familier.»

Nemlig.