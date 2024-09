«Demokratisk frarøving av menneskerettigheter» er overskriften på et innlegg av Jorunn Hallaråker Heggelund fra Kristne Friskolers Forbund i avisen 29. august. Hun er bekymret for at noen kommuner begrenser foreldres rett til å velge skole for sine barn. «Lokale folkevalgtes ideologiske utgangspunkt kan ikke trumfe foreldres rettigheter» skriver hun, uten å tenke over hvilke konsekvenser det vil ha for de offentlige skolene. Her på Agder ser vi nettopp at de lokale folkevalgte overser at etablering av en privatskole kan få konsekvenser for lokalsamfunnet.

SV er ikke i og for seg motstandere av kristne privatskoler. Vi er imot privatskoler. Punktum! Vi er overbevist om at en livssynåpen skole der elever blir møtt med respekt for sitt livssyn og lærer å respektere andres tro ivaretar trosfriheten for alle. Vi er hellig overbevist om at kristne privatskoler ikke er veien å gå for å skape et samfunn der vi aksepterer og respekterer hverandres livssyn. Tross alt forstår vi stykkevis og delt, og nettopp det mener vi det er viktig å formidle videre.

Vi er hellig overbevist om at kristne privatskoler ikke er veien å gå for å skape et samfunn der vi aksepterer og respekterer hverandres livssyn

Det er mulig at Heggelund har rett i at nye privatskoler på sikt ikke vil gi vesentlig inntektstap for kommunene, men hun overser at det også påvirker selve skolestrukturen. En skolenedleggelse vil være ganske dramatisk for et lokalsamfunn! Og dette burde selvsagt veie tungt for lokalpolitikere. Når det gjelder videregående skoler, med sin mangfoldighet av studietilbud, er vi alvorlig redd for at etablering av private skoler med konkurrerende tilbud kan være en alvorlig trussel mot tilsvarende tilbud, særlig i det vi kan kalle utkantskoler.

Vi er overbevist om at en livssynsåpen offentlig skole ivaretar elevers trosfrihet, til tross for at enkelte rektorer synes å ha en merkelig aversjon mot kristne skolelag.