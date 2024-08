Vårt Land beskriver Arbeiderpartiets forslag til abortlov som en viktig mulighet for KrF. Først og fremst ser jeg på dette som en mulighet til å gjøre det som er rett, nemlig å stå opp for menneskeverdets ukrenkelighet. Nettopp dette står vi i KrF hundre prosent samlet om, mens andre partier slår sprekker i kampen for menneskeverdet. Det kan se ut til at Senterpartiet og FrPs representanter sikrer flertall for Arbeiderpartiets abortlov. Jeg håper at velgerne nå ser hvem som reelt står opp for menneskeverdet i alle livets faser.

I en tid med stor urolighet og en teknologisk utvikling som skaper uante medisinske muligheter, så trengs det et reelt konservativt parti som legger menneskeverdet til grunn. KrF fyller nettopp det rommet Vårt Land beskriver som et korrektiv i møte med radikale forslag og manglende etiske betrakninger rundt vanskelige etiske spørsmål.

Dette ser vi også i Arbeiderpartiets foreslåtte abortlov hvor noen viktige KrF-saker styrkes av dette forslaget. Blant annet flyttes reservasjonsretten fra forskrift til lov. Dette er et viktig gjennomslag for oss og vi er glade for at helsepersonellets tros- og samvittighetsfrihet sikres.

Nært barnets levedyktighet

Det er dramatisk at regjeringen ønsker en abortgrense som ligger så nært barnets levedyktighet. 18 uker er tidspunktet for et nesten halvgått svangerskap, samtidig gjør den medisinske utviklingen at vi kan redde barn stadig tidligere. Når forkjemperne for en utvidet selvbestemmelse sier at det er en automatisk fortsettelse av denne kunnskapen å utvide grensen, er jeg sterkt uenig. Det er helt feil vei å gå.

Abort er et etisk dilemma som handler om å ivareta kvinnen i en sårbar situasjon, og det ufødte liv

Svangerskap og abort handler alltid om både den gravide og barnet. Som kvinnen, har barnet en selvstendig verdi som må ivaretas. Også abortlovutvalget anerkjenner det, ved at det i formålsparagrafen abortloven skal stå «samtidig sikre respekten for det ufødte liv». KrF mener det er behov for et lovverk som i større grad anerkjenner nettopp dette, men nå står slaget om en radikal utvidelse mot barnets levedyktighet. Det vil vi kjempe mot, og vi er den tydeligste forsvareren for et sterkere rettsvern på Stortinget.

En utvikling ingen ønsker

Tilhengerne av en ny abortlov argumenterer ofte med at utvidelse av grensen for selvbestemt abort ikke vil få konsekvenser all den tid få aborter tas etter uke 12. Det bekymrer meg, for vi blir alle formet og farget av de lovene vi har og forventningene vi skaper. Med utvidet grense for selvbestemt abort frykter jeg at vi kan se økte aborttall, og at kvinner i en sårbar situasjon vil stå mer alene.

Når vi samtidig vet at aborttallene i Norge har økt med nesten ti prosent blant kvinner under 30 år det siste året blir jeg ekstra bekymret. Dette er en utvikling ingen ønsker. Derfor vil KrF styrke arbeidet for at kvinner i en vanskelig situasjon ikke opplever abort som den eneste løsningen.

Mange kvinner oppgir at økonomi er grunnen eller en viktig grunn til at de velger å ta abort. I fjor mistet over 8000 retten til foreldrepenger, fordi de ikke hadde stått lenge nok i jobb i tiden før fødsel. Derfor ønsker KrF å sikre alle retten til foreldrepenger, med et minstebeløp to ganger grunnbeløpet i folketrygden som i dag utgjør 248.000 kroner, uavhengig av arbeidssituasjon.

Fortsatt ufødtes rettsvern

Abort er et etisk dilemma som handler om å ivareta kvinnen i en sårbar situasjon, og det ufødte liv. Og akkurat som det ble enighet om for 50 år siden, må ufødt liv fortsatt sikres et rettsvern. I dette har også nemndene en viktig rolle. Vi mener de bør være et sted for å drøfte problemstillinger, og for å sikre at ingen står alene i en valgsituasjon. Vi trenger mer informasjon, veiledning og oppfølging av gravide.

Og det er jo tankevekkende at det nok en gang er Arbeiderpartiet som går i bresjen for å svekke rettsvernet til ufødt liv. KrF vil ikke støtte utvidelse av abortloven, for det setter menneskeverdet under større press. Vi i KrF skal fortsette vår kamp for å ta vare på livet.