Flertall på Stortinget for abortgrense på 18 uker

Senterpartiet går imot flere endringer i abortloven, men partiet har fristilt sine representanter. Ifølge NRK vil flere av dem bryte med partilinjen.

Blant dem er Alexander Heen fra Hordaland. Han bekrefter at han vil stemme for begge forslagene som Senterpartiet i regjering har motsatt seg. Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) har oppfordret sitt eget parti til å stemme imot.

– For meg er det viktig å få fjernet nemndene. Slik jeg vurderer praksisen som har vært, der nesten alle har fått ja, så er dette en unødvendig og belastende rundingsbøye. Det er heller ikke grunn til å tro at tallet på aborter vil øke i vesentlig grad dersom vi legger andre lands erfaringer til grunn, sier han.

SV jublet over forslaget til ny abortlov da det ble lagt fram før helgen.

– Dette er en historisk dag for å styrke kvinners rett til selvbestemt abort. Jeg er stolt over kampen den norske kvinnebevegelsen har tatt for å løfte dette som en viktig sak for å styrke kvinners menneskerettigheter, sa SVs nestleder Marian Hussein til NTB.

Hennes parti er uansett ventet å stemme for den nye abortloven. Det er også Rødt, Venstre og MDG.

Selv om en opptelling fra NRK viser et klart flertall for abort-endringene, kan likevel ting skje fram til avstemningen senere i høst. Det kan være sykdom, fravær eller at noen endrer synspunkt – selv om det nå ser lite sannsynlig ut.