St. Olav kirkeakademi var en av initiativtakerne til Olavsfestdagene. Båndene til kirkeakademibevegelsen var tette, og dette var helt naturlig: Kirkeakademiene ble etablert i Norge i 1956 for å bygge bro mellom kirke, kultur og samfunn. De siste par årene har imidlertid direktøren avviklet samarbeidet med Norske kirkeakademier og andre aktører på feltet kirke og kultur. Det er synd, og vi håper dette samarbeidet kan tas opp igjen.

Kristin Gunleiksrud Raaum, generalsekretær i Norske kirkeakademier og Odd Anders With, styreleder i Kirkeakademiet i Trondheim. (Erlend Berge/Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Folk har strømmet til Trondheim

Kirkeakademiene er tuftet på vissheten om at kirken må være åpen for kulturen, og vil bidra til at kulturen er åpen for kirken. Vi erfarer at dette ikke på noen måte er begrensende eller innsnevrende. Tvert imot, vi mener det er en stor misforståelse at den kirkelige forankringen vil gjøre Olavsfest mindre åpen.

Vi er urolige for at Olavsfest tappes for olavsarv og dermed mister sitt unike preg

Vi har vært stolte over Olavsfest som på så mange måter formidler at kirke og kultur henger sammen. Og vi undrer oss stort over at kirkelig forankring fremstilles som et problem eller noe man skal avgrense seg fra. Vi er urolige for at Olavsfest tappes for olavsarv og dermed mister sitt unike preg.

I alle år har det strømmet folk fra hele landet til Trondheim for å oppleve Olavsfest. Mange har en kirkelig bakgrunn eller interesse. Dersom Olavsfest kutter sine kirkelige bånd, blir det mindre interessant for disse å dra.

Forankring og særpreg

Vi er enig med preses Olav Fykse Tveit som i Vårt Land etterlyste fokus på tro, Olav den hellige og olsoktradisjoner. Olavsfest bør være seg bevisst sin forankring og sitt særpreg. I festivalens formålsparagraf står det blant annet at «Olavsfestdagene […] skal være en arena for refleksjon i skjæringspunktet mellom tro og samfunn, nært knyttet til Nidarosdomen som et nasjonalt kirkelig og kulturelt kraftsentrum, forankret i den tusenårige olsoktradisjonen.»

Dette synes vi ikke Olavsfest ivaretok i år. Vi håper kursen justeres til neste år.