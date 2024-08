Så er KrF i gang med nok en utrenskningsprosess. Det er tilsynelatende en ryggmargsrefleks i KrFs maktapparat at så snart en leder beveger seg «utenfor boksen» – i KrFs tilfelle en ganske trang liten boks som definerer grensen for hva deres ledere kan tillate seg å gjøre, si eller mene – er det over og ut. På denne måten har partiet lykkes med å kvitte seg med mange av sine beste folk, for eksempel Valgerd Svarstad Haugland, Inger Lise Hansen og Anders Gaasland.

Anonyme anklager

Stjerneeksempelet er Knut Arild Hareide som ikke bare splittet partiet med sitt krav om veivalg, men som dermed også fikk stilt til skue for all verden hvor langt de seirende kreftene var villige til å gå for å bevare partiet på trygg, kristenkonservativ grunn.

Mon det ikke er de samme motsetningene som gjør seg gjeldende i prosessen mot Olaug Bollestad?

I Vårt Lands reportasje om saken 16. august er det påfallende at hver anklage som settes frem, blir imøtegått av andre stemmer i partiet. Alle like anonyme, men det er nærliggende å trekke en linje til veivalgprosessen. At det er de samme kreftene som står mot hverandre nå, er da også blitt mer enn antydet av uavhengige politiske analytikere. Vi må være mange som gnir oss i øynene over KrFs selvdestruktive politiske krumspring. Her har partiet endelig en populær leder med appell langt utenfor dets faste velgerkrets, en original, fargerik, hjertevarm kvinne som byr på seg selv og snakker rett fra levra.

Bli frisk!

Kanskje blir det litt røft iblant, og kanskje har hun kommet i skade for å såre enkelte. Men det varslerne åpenbart ikke ser, er at Bollestad har en styrke og tiltrekningskraft som går utapå alle de øvrige partilederne og sist, men ikke minst, levendegjør kristendommen på en helt annen måte enn de øvrige KrF-profilene.

Sammenlign hennes klare budskap med KrFs ungdomsleder Hadle Rasmus Bjulands retorikk, og du skjønner hva jeg mener. Hvis Bjuland representerer fremtiden, er det over og ut for KrF som riksdekkende parti. Bedre fortjener partiet heller ikke om de ikke har plass til og kan ta vare på en perle som Olaug Bollestad.

Så kom igjen, Olaug! Bli frisk og ta opp kampen! Vi er mange som har savnet deg i sommer.