Jeg takker Khadija Owdah for skildringen fra hennes første kirkebesøk i Vårt Land 13. juli. Hun avsluttet med at hun fikk styrket oppfatningen av at det er «éin og same Gud» og la til: «guden til fred og kjærleik». Jeg håper hun vil forklare dette nærmere.

Det er liten tvil om at profeten Muhammad i starten trodde at han fikk budskap fra den samme guden som jødene trodde på. Etter at han flyktet til Medina, fikk han også budskap med brodd mot «de vantro». Her tar jeg opp utsagnet «guden til kjærleik».

Dag Elgvin (Privat)

Ubetinget kjærlighet

For det første: Bibelens Gud uttrykker ubetinget kjærlighet. Guds kjærlighet svikter aldri (Jes 49,15-16) og den varer evig (Jer 31,3). Jesus sa: «For så har Gud elsket verden at han gav sin sønn» (Joh 3,16). Gud elsker alle, uten betingelse.

Koranens Allah elsker bare de gudfryktige, de dydige, de som gjør godt, de som utøver rettferdighet, de som angrer mye og de som kjemper for hans sak. Det er totalt 21 vers om dette. Koranen 3:31 oppsummerer det godt: «Si: ‘Hvis dere elsker Allah, så følg meg!’ Først da vil Allah ta dere som (sine) elskede». Koranen 3:32 følger opp: «Hvis de vender bort, så liker ikke Allah de vantro.»

Ønsket om frelse

For det andre: Gud vil at alle skal bli frelst (Joh 3,16, Joh 6,40 med flere). Allah har ikke samme ønske: «Allah veileder hvem Han vil og villeder hvem Han vil» (Koranen 17:97). «Hvis Han vil, kan Han vise dere nåde, og hvis Han vil, kan Han pine dere!» (Koranen 17:54). Én Gud kan ikke både ville og ikke ville at alle skal bli frelst.

Etikken

For det tredje: Etikken. Bibelen sier «Elsk din neste som deg selv» (3 Mos 19,18, Mark 12,31). Koranen har imidlertid en dualistisk etikk: Muslimer skal være milde/hjertevarme mot andre muslimer, men strenge/hårde/sterke mot ikke-muslimer, se Koranen: 5:54, 9:73, 48:29. Én og samme Gud kan ikke ha to typer etikk.

Det viktigste: Jesus

For det fjerde: Synet på Jesus. Bibelen er klar på at han er Guds sønn og Jesus kaller Gud sin «Far» (Joh 6,40, 10,29). Allah sier at han ikke har avlet noen sønn (Koranen 112:3), og hevder at Jesus var en profet på linje med de andre profetene (Koranen 33:7, 4:163).

Jesus sa at vi skulle be til «Vår Far». Allah har ikke en så nær relasjon til de troende. Jesus understreket enheten med Gud og Den Hellige Ånd (Joh 15,26), mens Koranen fornekter treenigheten (Koranen 4:171, 5:73 med flere).

Og kanskje det viktigste: Jesus døde for verdens synder (Joh 3,16, Mark 10,45, 14,21). Koranen gir uttrykk for at ingen kan sone andres synder (35:18), og fornekter at Jesus ble korsfestet (Koranen 4:157). Med så forskjellig syn på Jesus kan ikke Gud og Allah være samme guddom, men ulike åndsvesener.