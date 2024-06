Etter at Nato-styrker trakk seg ut av Afghanistan i 2021, nøyaktig 20 år etter 9/11, etablerte Taliban et godt fotfeste i landet. De innførte ekstreme lover og regler som har hatt stor konsekvens for kvinner i Afghanistan.

Jenter over 12 år nektes skolegang, de har fratatt kvinner retten til å arbeide, og kvinner får ikke lov til å forlate hjemmet uten mannlig følge. Taliban erstattet Kvinneministeriet med Departementet for lov og orden, som har som mandat å kontrollere og overvåke befolkningen. Retorikken og målet er å straffe de som ikke følger Talibans ekstreme lover og regler. Dette gjelder spesielt jenter og kvinner.

Nilofar Nori, avtroppende 2. nestleder i Changemaker (Foto: Changemaker)

Taliban løy

Ved maktovertakelsen forsikret Taliban statsledere verden over om at de hadde blitt mer liberale enn de var på slutten av 1990-tallet. Dette viste seg raskt å være løgn. Med sine fundamentalistiske og kvinnefiendtlige lover har Taliban innført et kjønnsapartheid. Resultatet er blant annet økning i kjønnsbasert vold og tvangsekteskap. Kontroll og undertrykkelse av kvinner normaliseres i alle aspekter av samfunnet. Ikke bare gjennom formelle lover, men også i personlige relasjoner.

Det er ikke bare de afghanske kvinnene som lider under Talibans strenge regime. Generelt lever afghanere under konstant frykt, og de utsettes for forfølgelse og menneskerettighetsbrudd. Dette inkluderer tortur, urettmessig fengsling og kollektiv straff. Over halvparten av befolkningen lever under fattigdomsgrensen, uten tilgang til tilstrekkelig helsehjelp. Denne alvorlige situasjonen forverres betydelig av de mange naturkatastrofene – flom, jordskjelv og tørke – som har preget Afghanistan de siste årene.

Vi kan ikke være passive tilskuere

Taliban er en terrororganisasjon, med ekstreme holdninger som hverken er representative for eller ønsket av afghanere. Det er viktigere enn noen gang at resten av verden viser motstand mot Taliban, og står i solidaritet med afghanernes kamp for frihet. Særlig trenger de største ofrene for Talibans fundamentalistiske regime, kvinner og jenter, vår støtte.

Derfor har Changemaker vedtatt en uttalelse som fordømmer Talibans fundamentalistiske kjønnsapartheid. Vi krever at Norge gjør mer for å presse Taliban til å gjenåpne skolegang for jenter, og følge internasjonale menneskerettigheter og kvinnerettigheter. Andre organisasjoner og politiske partier burde gjøre det samme. Vi kan ikke være passive tilskuere til at fundamentalister tar fra kvinner og jenter muligheten til å leve trygge, verdige og gode liv. Vi kan ikke dømme afghanske kvinner til liv i vold, kontroll og undertrykkelse.