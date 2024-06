Når jeg drar til utlandet hamstrer jeg – kosher-kjøtt (jødisk slakt har jo ikke vært lovlig i Norge på nærmere 100 år), kosher-gummigodteri, -matprodukter og kosher-vin. Vi drikker vin fredag kveld, som en del av velsignelsene ved Shabbatmåltidet. Det er regnet som et av de 10 bud.

Da jeg var liten var det kun én, ikke spesielt god, kosher-rødvin man kunne kjøpe på Vinmonopolet og man kunne kjøpe kosher-sakramental vin i menigheten. Men de siste årene har kosherutvalget på Vinmonopolet vært bedre. Vi har kjøpt både rød, hvit og med sprudler her hjemme. Flott å finne alternativer og føle seg akseptert, hørt og hjemme i Norge. Utvalget var ikke enormt, men det fantes, og det var et synlig bevis på at jødisk liv eksisterer og kan fortsette i Norge.

Nå er det kun én koshervin, en dyr en, igjen på Vinmonopolet.

Vil ikke tilbake til rosinvin

Da jeg var liten hørte jeg historier om jøder i Øst-Europa som ikke kunne få tak i koshervin, og som måtte lage det som ble kalt ‘rosinvin’, altså en slags saft laget av rosin i vann som substitutt for vinen man egentlig skulle ha.

INKLUDERT: «Vi har kjøpt både rød, hvit og koshervin med sprudler her hjemme. Flott å finne alternativer og føle seg akseptert, hørt og hjemme i Norge», skriver Rebekka Rødner. (Privat)

Jeg hamstrer. I skapet er det vin fra turer til Danmark, Sverige, Tyskland, Frankrike. Jeg behøver ikke lage rosinvin, i hvert fall ikke ennå, og så lenge grensene fortsetter å være åpne (jeg tør ikke tenke på hva som ville skje om vi fikk en ny runde med pandemi.) Men jeg kaster ikke mine forfedres oppskrift på rosinvin. For historien forteller meg at hvis vi ikke passer på, kan jeg få behov for den igjen.

Utvalget var ikke enormt, men det fantes, og det var et synlig bevis på at jødisk liv eksisterer og kan fortsette i Norge

Blir ikke hørt

Den jødiske minoriteten i Norge blir ikke hørt av myndighetene på dette. Vinmonopolet tar ikke inn mer koshervin og reglene har ikke blitt endret, til tross for våre protester. Kan noen der ute hjelpe oss? Jeg vet at dette ser ut som en liten ting, og det er ikke penger til en politisk korrekt sak som å beskytte oss mot terror eller for å minnes Holocaust. Her er det snakk om hva gjør man for å sikre at den jødiske minoriteten kan ha et aktivt jødisk liv i Norge. At det er plass til oss, også på vinmonopolet. Hvorfor dette ikke er en prioritet skjønner ikke jeg.

Dette innlegget ble først publisert på Rebekka Rødners facebook-profil.