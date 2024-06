På Facebook har MF Vitenskapelige høyskole oppdatert logoen med fargene i Pride-flagget. Ingressen, over et bilde av studenter med flagget, er: «På MF heier vi på mangfold, inkludering og toleranse. Vi er stolte av å være et sted hvor ulike legninger, meninger og livssyn møtes i respekt og åpen dialog.»

Halvor Moxnes (Marit Mjølsneset)

Dette fremstår som høyskolens offisielle mening, og det er selvsagt positivt. Men når dette dukker opp uten noen forklaring er det grunn til å spørre hvordan MF forholder seg til sin egen historie.

I 35 år var MF den desidert viktigste premissleverandøren for å nekte skeive rettigheter i Den norske kirke. Det rammet ikke minst en stor rekke av MFs egne studenter. Dessuten ga MF teologisk legitimering til alle motstandere i kirken og ikke minst i kristelige organisasjoner. Dermed har MF med sine uttalelser påført utallige skeive en lang og smertefull historie.

Denne historien kan ikke bare «flagges ut» uten oppgjør og unnskyldning. Og en kan ikke gjemme seg bak at MF Vitenskapelige høyskole er en annen institusjon enn det gamle Menighetsfakultetet. MF fikk den nye status i 2005, og ved 50-årsjubileet for Norsk Kvinnelig teologforening i 2008 fremførte rektor Vidar Haanes en offentlig beklagelse for overtrampene mot kvinnelige studenter.

Før en smykker seg med selvros om mangfold, inkludering og toleranse må ledelsen ta et oppgjør med historien. Den må be om unnskyldning for den smerte MF har påført utallige skeive, både egne studenter og mange, mange andre. Hvis ikke blir den nye logoen historieforfalskning.