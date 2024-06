1. juni markerer vi den internasjonale foreldredagen. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle foreldre for den viktige jobben de gjør.

Familier kommer i ulike former og fasonger, men for de fleste av oss er familien det aller viktigste fellesskapet vi har. Det er her vi lærer, vokser og utvikler oss. En trygg og god oppvekst legger grunnlaget for resten av livet, og derfor er det avgjørende at foreldre får muligheten til å være der for barna sine. Dette kan bety alt fra å trøste etter et fall på lekeplassen til å gi råd og støtte i ungdomstiden. Eller å gjøre ungene våre ulidelig flaue uten at vi forstår hvorfor. Dette har jeg forresten lest at er svært sunt for ungene, så dere foreldre som bekymrer dere for å drite seg ut er det bare å puste ut – kanskje særlig fedre med dårlige pappavitser – selv om det kanskje er dere som er minst bekymret for at ungene blir flaue.

Vi er foreldre hele livet, og i ulike faser er vi tettere på barna våre enn andre. Jeg har selv fire unger og har erfart både gledene og utfordringene det innebærer. Noen av oss har barn som bosetter seg langt unna, men vi prioriterer å reise for å se dem, eller de kommer til oss. Men de er uansett ungene mine og det næreste jeg har.

KrFs landsstyre tale Olaug Bollestad er leder for KrF. (Terje Bendiksby/NTB)

Når kriser oppstår, søker vi mot det tryggeste og næreste. For eksempel under pandemien så vi hvilke fellesskap mange av oss søkte til når alt annet ble utrygt.

Fordi familien er bærebjelken i livene våre, og foreldre er de viktigste i et barns liv. De kan aldri erstattes av stat eller institusjoner. Og selv om vi som foreldre av og til kommer til kort eller gjør feil, er det viktig at vi av og til gir hverandre en klapp på skulderen for den fantastiske jobben som gjøres og rister av oss feilene.

Hvis vi forventer at alle skal jobbe hvert minutt de kan, må vi gjøre det forenlig med å kunne være til stede for barna sine

Mange får færre barn

Dessverre får for mange færre barn enn de ønsker seg. Hvis vi forventer at alle skal jobbe hvert minutt de kan, må vi gjøre det forenlig med å kunne være til stede for barna sine.

Heltid hylles som norm og ideal, også når barna er små. Jeg heier på alle som vil jobbe, men jeg mener at vi må tilrettelegge for at det skal være mulig å velge annerledes. Derfor vil jeg at småbarnsforeldre skal få mulighet til å jobbe 80 prosent med lønnskompensasjon frem til barna er tre år. På denne måten blir ikke det å gå noe ned i stillingsprosent noe som bare er forbeholdt de med god økonomi. For det er viktig for barna å ha tid med foreldrene sine, og det er viktig for foreldre å kunne velge tid med barna sine.

For det er andre verdier i samfunnet enn bare de økonomiske som vi også må verdsette. Vi må sette pris på den viktige jobben foreldre gjør hjemme også, ikke bare den de gjør på jobben.

Vi ønsker å styrke foreldrenes rolle og valgfrihet, slik at de kan skape en god balanse mellom familieliv og arbeidsliv

Vil styrke kontantstøtten

KrF vil fortsette å kjempe for familievennlig politikk som gir foreldre mer tid og fleksibilitet i hverdagen. Vi ønsker å styrke foreldrenes rolle og valgfrihet, slik at de kan skape en god balanse mellom familieliv og arbeidsliv. Derfor vil jeg styrke kontantstøtten, slik at foreldre kan velge litt mer tid med barna mens de er helt små. Å motta et månedlig beløp på 7500 kroner i en begrenset periode er ikke en uimotståelig, gullkantet billett til et enkelt liv. Det er en prioritering og et valg jeg ønsker at foreldre skal ha.

På foreldredagen vil KrF spesielt takke alle som tar på seg foreldrerollen, enten det er biologiske foreldre, adoptivforeldre, fosterforeldre eller andre omsorgspersoner. Dere gjør en uvurderlig innsats for samfunnet vårt, men først og fremst: ere gjør en uvurderlig jobb for barna deres. Ingen er viktigere for dem enn dere er!