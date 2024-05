Det kan vel hende at noen mennesker er i stand til å føle likegyldighet eller forakt for en de har vært gift med, og kanskje også fått barn med, men jeg tror det er veldig sjeldent. Ikke fordi jeg velger å tro det, men fordi jeg mener at det strider mot den menneskelige natur.

Nettopp derfor er Den katolske kirkes (DKK) praksis med å oppfordre til å søke om å annullere ekteskapet sitt så forkastelig. For å kunne gifte seg i DKK må man nemlig gå til det skrittet å stryke en tidligere nær relasjon fra historien sin.

Han eller hun må bevise for Tribunalet at det tidligere livet deres som varte i kanskje ti, tjue eller tredve år var skapt på falske premisser og at det dermed bør annulleres. For den som utsettes for dette, er dette ikke bare en invaderende og smertefull prossess, det er også ødeleggende for familielivet generelt.

Anita Bødtger (Erlend Berge)

Ofre familiefreden

Likevel gjør kirken dette. De nekter skilte gjengifte hvis de ikke søker om og får annullering i DKKs egen kirkerett bestående av egne advokater, psykologer og dommere. Ett av de sju sakramentene sier at ekteskapet er hellig og at gjengifte er umulig. Altså må de som gifter seg om igjen renses for tidligere ekteskap. De må ofre sitt eller sine tidligere ekteskap på på det katolske alteret. De må kanskje også ofre familiefreden i en familie som har eksistert i mange år. DKK snakker om skilte menneskers frihet til å kunne gifte seg i DKK. Denne friheten kommer med ganske harde vilkår for alle parter. Og noen betaler en ekstra høy pris.

Det er fullt ut mulig å leve i forsoning og fred selv om man er skilt

Og vet DKK egentlig så mye om dem som rammes av denne praksisen? De kan umulig vite om de med sine brev treffer fysisk eller psykisk sjuke mennesker, gamle og slitne mennesker eller mennesker som på ett eller annet vis er ekstra sårbare. Et brev i postkassa med søknad om annullering kan føre til for store belastninger for noen av dem som får det. Av egen erfaring vil jeg si at det føles foraktfullt. Det er skamfullt å kjenne at noe som har vært viktig er null verdt.

Bagatelliserer effekten

DKK gjør forakten for andre menneskers liv strukturell med sine advokater, psykologer og dommere. De anbefaler folk å søke om annullering av tidligere ekteskap samtidig som de bagatelliserer effekten det har på tidligere ektefeller og ens barn.

Det er fullt ut mulig å leve i forsoning og fred selv om man er skilt. Det er faktisk viktig for at en selv og ens barn skal ha det godt. DKKs praksis skjerper motsigelser, skaper forakt, skam og ufred. Jeg har klaget DKK inn for Datatilsynet. Om det fantes et etisk tilsyn hadde jeg klaget dem inn der også.