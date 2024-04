Avisen Vårt Land kunne 20. april fortelle om at fem representanter fra FrP vil gå imot partiets standpunkt og stemme for den nye abortloven. De blir altså jokeren i avstemningen og vil avgjøre om det nye forslaget til abortlov vil bli godtatt eller forkastet.

Kjære politikere, tenk dere godt om! Dette er en endring som fører til et dårligere rettsvern for det ufødte liv og den vil ikke fremme en bedre kvinnehelse. Abort er et ømtålig tema å diskutere, men det bør være mulig å diskutere det, da det tjener alle til det beste.

Ikke glem jordmødrene

Abortutvalget kom med sitt forslag til ny lov før jul som i sin helhet kan leses på regjeringen.no . Den store endringen i dette omfattende dokumentet er forslaget om å øke grensen for fri abort fra 12. til 18. svangerskapsuke. Videre skal det være lov å søke svangerskapsavbrudd frem til uke 22, men da må beslutningen fattes i en nemnd hvor oppmøtet er frivillig. Lovforslaget har ennå ikke blitt behandlet i Stortinget.

Loven skal ivareta respekten for det ufødte liv, men også den gravides valgfrihet. Vi må heller ikke glemme hensynet til jordmødre, gynekologer og annet helsepersonell som kan oppleve mange alvorlige etiske dilemma i dette farvannet.

Hvorfor har Sverige nesten dobbelt så mange aborter per 1000. kvinne enn det vi har i Norge?

En fødsel glemmer ingen

Det er en helt annen påkjenning å abortere langt ut i svangerskapet enn å gjennomføre en fremprovosert abort i løpet av de tre første månedene. Senaborter kan være smertefulle da forløsningen kan arte seg som en fødsel. Og en fødsel glemmer ingen. Helsepersonell blir også eksponert for alvorlige etiske dilemma om fosteret lever flere timer etter forløsning.

Dette er krevende og reelle problemstillinger. Altså er det mer skånsomt både for kvinnen og helsepersonell med den loven vi har nå. Om det nye forslaget vinner fram i Stortinget, står vi i fare for å legge til rette for flere senaborter, noe som umulig kan være ønsket.

Vi stiller oss undrende til om en ny lov er et positivt og godt håndslag til de unge kvinnene i landet vårt. En lov setter presedens for de ulike rammene som skal være gjeldende. Den reflekterer samfunnets verdier. Etter vårt syn gir ikke denne endringen en positiv mening. Hvorfor har Sverige nesten dobbelt så mange aborter per 1000. kvinne enn det vi har i Norge? De har i flere år hatt 18 uker som grense for fri bort.

Alene med beslutningen

Fosteret er en del av kvinnens kropp, men det er også spiren til et selvstendig liv. Det må vi våge å prate om da nettopp den dimensjonen alltid vil gjøre abortloven krevende.

Så er vi ved etikkens kjerne; Hva er klokest i dette farvannet? Enkelte opplever nemndene som en belastning, men kanskje er det på sikt en styrke at kvinnen ikke står alene med beslutningen. Vi vet at de aller fleste sakene som går til en nemnd, får gjennomslag. Et annet perspektiv er at også helsepersonell skal kunne tåle de etiske problemstillingene som kan oppstå.

Senaborter kan være smertefulle da forløsningen kan arte seg som en fødsel

Vi tar alle våre valg, og de må vi leve med resten av livet. For noen er abort en ikke-akseptert sorg som kan bli tung å bære. Vi vil gjerne påvirke til færre vanskelige beslutninger som blir krevende å leve med.

La oss beholde dagens grense

Samfunnet er i en konstant utvikling og endring. Det er behov for en tydelig stemme og en politikk som påvirker til færre aborter og medvirker til større åpenhet rundt dette vanskelige valget. Det er også behov for en bedre ivaretakelse av kvinnen både før og etter abort. Dette er også noe abortutvalget har lagt positiv vekt på.

Grensen for 12 uker må beholdes, da den har vist seg som et godt kompromiss og har bidratt til å begrense antall aborter.

Innsendere

I tillegg til Mildrid Haugrønning Søndbø, har følgende signert innlegget:

Sigrid Thorsheim Flåt, gestaltterapeut

Marit Støre-Valen, ingeniør

Tom Christensen, lege

Torill Gjerpe Hansen, psykiatrisk sykepleier

Karin Sjue, kreftsykepleier

Lillian Husby, familieterapeut

Randi Løkken Trannum, helsesykepleier

Benedikte Herwig Jacobsen, administrasjonsmedarbeider

