Taushet og kronisk utilgjengelighet gjør at man kan undres over om Espeland har noe å skjule.

En leders oppgave er ikke å «please», men å lede. Klokt lederskap handler om å forstå problemstillinger og ta beslutninger som har bærekraft på kort og lang sikt. Det kan innebære upopulære avgjørelser. Godt lederskap handler derfor om å kunne skjære gjennom og gjøre de ting som situasjonen krever, basert på god problemforståelse.

Samtidig innebærer godt lederskap evnen til å lytte. Det ligger i sakens natur at god problemforståelse handler om gode evner til å lytte og sette seg inn i organisasjonens liv og de menneskene man er satt til å lede. En leder er avhengig av tillit fra dem som blir ledet.

Nøkkel til godt lederskap

Dersom en leder kun har styringsvilje, men ikke styringsevne, går det galt. Styringsevnen er nettopp forankret i et lederskap som viser seg i en klokskap som blir forstått av de som blir berørt av beslutningene. Til det kreves det god kommunikasjon. Nøkkelen til godt lederskap er altså god kommunikasjon. Her har Misjonssambandet (NLM) mye å lære. Enormt mye å lære.

Dag Øivind Østereng, stipendiat og høgskolelektor ved NLA Høgskolen (Erlend Berge)

Men kanskje noe av grunnen til at det med kommunikasjon i NLM har vært så vanskelig, er at den som forvalter organisasjonens kommunikasjon utad, avdelingsleder for kommunikasjonsavdelingen, Espen Ottosen, viser seg å være en vesentlig del av problemet?

Mer transparent

Ved Øyvind Åslands avgang i 2022 ble det kommunisert fra daværende formann i hovedstyret, Raymond Bjuland, at NLM nå skulle bli mer transparent. To måneder senere var formannen byttet ut, og siden har det vært taust. Jeg vet ikke hvor mange oppslag i avisene Vårt Land og Dagen jeg har lest der det står at avisen ikke har lykkes med å få tak i nåværende formann, Knut Espeland. Har ikke formannen noen mål med sitt lederskapsverv?

NLM har to ledere med ulikt ansvarsområde, og det er naturlig og rett at det er daglig leder (generalsekretær) som er organisasjonens stemme utad. Samtidig er styreleder den øverste lederen i organisasjonen. Styret er øverste organ. I krisetider er det naturlig at styreleder også viser lederskap og sier noe om hva man vil og hvor man skal som fellesskap. Lederskap handler som sagt om god kommunikasjon.

Taushet og kronisk utilgjengelighet gjør at man kan undres over om Espeland har noe å skjule.

Jeg har tro på at Gunnar Bråthen både har lederegenskaper og gode kommunikasjonsevner, men da må det som eventuelt knebler mulighetsrommet for godt kommunikativt lederskap utfordres.