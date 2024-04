Israel høster med rette bred internasjonal kritikk for sin krigføring på Gaza. Landet bruker sin sterke militærmakt til massive ødeleggelser og dreper svært mange sivile, og blant dem mange barn. Med blokader begrenser de muligheten for å få inn nødhjelp, så situasjonen for palestinerne er grusom.

For tiden går Hamas helt under radaren for den internasjonale kritikken. Men det var Hamas som startet krigen 7. oktober i fjor med en massakre på sivile jøder – den største massakren siden jødeutryddelsen under 2. verdenskrig.

Gustav Danielsen, tidligere prost. (Odd Erik Stendahl / Dnk)

Fortsatt gisler fanget

Angrepet hadde ingen militære formål. Målet må ha vært å provosere Israel til å angripe Gaza. Og de var godt forberedt med militær infrastruktur gjemt i det sivile samfunnet. Hamas har tydeligvis lagt opp til en krig i Gaza, og det en krig der de må ha kalkulert med store sivile tap. Slik sett satte startangrepet på sivile en standard for fortsettelsen.

De tok også svært mange sivile gisler – i strid med folkeretten. Og mange av disse holdes fortsatt fanget. Jeg legger også merke til at helsemyndighetene i Gaza oppgir antall døde hver dag, uten å skille mellom militære og sivile.

Det virker som Israel driver krig alene og ødelegger og dreper, uten at det er motstand. Men så lenge som krigen har vart, må det jo være tydelig palestinsk militær motstand.

Om Hamas endrer sitt grunnlag og går inn i forhandlinger om en tostatsløsning, kunne det skape en helt ny politisk situasjon i Midtøsten

Ikke ivrige etter å forhandle

Som nevnt er jeg svært kritisk til dagens politiske ledelse i Israel og den krigen de fører for «å utrydde Hamas». I tillegg til brutaliteten er det også en meget dårlig strategi for å skape fred i området. Den grusomme krigen skaper bare mer og mer hat, og gjør fredsmulighetene dårligere og dårligere. Men Hamas bidrar også til brutaliteten, og de har jo som uttrykt mål å fjerne staten Israel.

De har også sagt at de gjerne lager flere angrep som massakren 7. oktober. Da går det an å forstå at Israel ikke er så ivrige etter å forhandle fred med en slik motpart. Men om Hamas endrer sitt grunnlag og går inn i forhandlinger om en tostatsløsning, kunne det skape en helt ny politisk situasjon i Midtøsten.