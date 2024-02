Erik Lunde i Strømmestiftelsen peker i Vårt Land 20.2.2024 på sammenhengen mellom fattigdomsbekjempelse og økonomisk utvikling. Han peker på det enorme potensialet som ligger i den unge og raskt voksende befolkningen i Afrika. Dette blir et stort marked som Norge bør delta i utviklingen av. For lykkes vi ikke med å bekjempe fattigdom, blir utviklingen en massiv trussel for oss alle.

Det er svært viktig å begrunne bistand så bredt som Lunde gjør i sin kronikk. Men når det er gjort, er det like viktig å se på bistand spesifikt, på hver enkelt kanal og bygge opp sammenlignbare resultatdata på partnernivå. Uten slike data har ikke fakta makta og vi kan heller ikke påberope oss kunnskap om hvordan bistand kan bli bedre. Hvilken verdiskapning som faktisk skjer gjennom de ulike kanalene er det som teller.

UTVIKLING: – Om et parti vil være best på bistand bør det ta initiativ til en egen lov for utviklingssamarbeid og jobbe for et solid flertall i Stortinget for denne, skriver Johs Ensby. (Foto: Privat)

Økonomisk utvikling

Vi når aldri målene om å utrydde fattigdom uten næringslivets innsats, skriver Erik Lunde og utfordrer Høyre til å ta en lederrolle som bistandsparti. Jeg vil heller peke på det ansvaret som Stortinget har for hvordan bistandsbudsjettet og andre ressurser for internasjonalt utviklingssamarbeid fordeles mellom ulike forvaltere. En rekke internasjonale organisasjoner og fond, Utenriksdepartementet og flere andre departementer, Norad, Norec, Norfund og Innovasjon Norge forvalter bistandsmidler. Eksportfinansiering og Oljefondet er aktører som også vil bli viktige for utvikling i Afrika der økonomisk utvikling skyter fart der.

Effektiv bistand

Om et parti vil være best på bistand bør det ta initiativ til en egen lov for utviklingssamarbeid og jobbe for et solid flertall i Stortinget for denne. For å sikre at bistanden blir formålstjenlig og etterrettelig må vi bli kvitt de lange listene med flyktige «vi vil» og «bidra til»- punkter og komme opp med noen «skal»-punkter som har med etterrettelig verdiskapning å gjøre. En slik lov kan sikre at bistand blir mer effektiv og at næringsutvikling ikke vikles inn i den globale planøkonomien som er i ferd med å sende bistandsbudsjettet inn i kategorien «uspesifisert» både når det gjelder mottakerland og metoder.