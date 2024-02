Spillet kretser stort sett om defensive forsvarspillere. De står tett i tett og forsvarer laget sitt. Men da er det også stor fare for selvmål og at man taper kampen. Selvsagt har et godt fotballag gode spillere i alle posisjoner. Men det gjelder å score mål.

I en tankevekkende kommentar av redaktør Tarjei Gilje i Dagen, skriver han «På tide at kristne ikke bare markerer det de er imot, men også det de er for.» Jeg er så enig. Sosiale medier oversvømmes av alt kristenfolket er imot. Og det er ikke lite. Alvorlige skriftsteder blir også brukt, og man kommenterer andre kristne som har et annet syn enn dem selv og lager fronter.

Hva er vitsen, og hva vinner man med et slikt forsvarsspill? Jo, de som er enige applauderer og trykker «like». Men avstanden til den verden som vi skal vinne, blir bare større og større. Det er virkelig trist og alvorlig!

Jesus, som er vårt forbilde, brukte en annen strategi. Han var ingen forsvarsspiller. Han oppsøkte mennesker og besøkte de utstøtte som levde i synd. Han ble omtalt av motstanderne som en storeter og vindrikker. «Da Menneskesønnen kom, anklaget dere Ham for å være en storeter og en vindrikker, siden Han både spiste og drakk. Så klaget dere over at Han var venn av de utstøtte i samfunnet! Men dere forstår først hva virkelig visdom er når dere ser resultatet av menneskers handlinger.» En annen gang sier Jesus: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»

Vi får ikke nye venner, eller folk i tale, ved alt vi er imot. Evangeliet er jo de gode nyheter. La lyset skinne og si noe godt om Jesus.

Vi har brukt mye tid de senere årene med å forsvare den rette læren. Det er bra, men nå bør fokuset være å nå den verden som ikke går i våre kirker. Det er jo vårt egentlige oppdrag og kall. Nå er det tid for å markere det vi er for! Evangeliet, ikke våre meninger, er Guds kraft til frelse. Jeg har tro på evangeliets kraft. Det forvandler menneskene!