«Hvor glad kan jeg bli i Henrik før det regnes som synd?» spør Simon Stisen i et debattinnlegg i Vårt Land 23.1.

Det er vanskelig å vite om dette er et innlegg det er klokt å svare på, for sjelesorgsrommet er trolig det beste sted for denne samtalen. Den berører dype, sårbare og såre følelser, og nåden, kjærligheten og sannheten som er livsnødvendig her, har best kår i samtalen under fire øyne. Et motsvar til et debattinnlegg kan vanskelig formidle den nødvendige respekten og varsomheten i møte med temaet. Men Stisen har blitt en tydelig stemme for kristne som ønsker å leve ut sine homofile følelser, og hans spørsmål fortjener svar.

Seksualitet i Bibelen

«Hvor glad kan jeg bli i Henrik før det regnes som synd?» Det er ikke et resultat av en overseksualisert verden at det seksuelle er en viktig del av dette svaret. Bibelen starter med ekteskapet mellom Adam og Eva, som skulle «være ett» og «bli mange». Og den avslutter med ekteskapet mellom Kristus og menigheten. Og mellom disse to er Bibelen full av symbolikk, språk og bilder som viser at det seksuelle er et viktig bilde på forholdet mellom Gud og sitt folk.

Både i ekteskapets trofasthet, de elskendes intimitet eller de troløse som har «drevet hor» – så forteller det noe om en Gud som elsker og ikke vil at denne kjærligheten skal deles med noen andre. Og i det har han satt ekteskapets kjærlighet mellom én mann og én kvinne som bildet som peker på Kristus og menigheten.

Spørsmålet er feil stilt

Denne kjærligheten rommer både vennskapets kjærlighet (filos) og den romantiske og erotiske kjærligheten (eros). Og den gir også glimt av guddommelig kjærlighet (agape), i vår trofasthet, sannhet og kjærlighet. Det vakreste er at den bare er et menneskelig bilde på en guddommelig virkelighet ethvert menneske inviteres inn i – uansett personlighet, følelser, legning eller annet – nemlig den grensesprengende og fullt ut tilfredsstillende foreningen med Kristus.

Derfor er spørsmålet feil stilt, i all sin sårhet. Ikke spør hvor glad du kan bli i Henrik, men hvor nært du kan leve Gud og hvor helt kan du ære ham med alt du er – også din seksualitet.