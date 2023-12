Har du vært ute på en søndag de siste ukene? Da merket du kanskje noe annerledes. Det var folkeliv i gatene!

I juletiden er gatene fylt med julelys, julegrantenninger, mennesker med gløgg i koppen – og søndagsåpne butikker. Det har gitt mer liv i gatene og folk mer frihet i eget liv. Det er åpenbart at folk nå i juletider setter pris på søndagsåpne butikker. Konseptet burde derfor utvides til hele året.

Vi lever ulikt

Folk lever ulike liv. Ikke alle har en A4-jobb fra klokken 8 til 16. Mange jobber turnus eller har travle liv med studier, bidrar i frivilligheten eller har et hektisk småbarnsliv. Det er ikke slik at for alle passer det å ha søndagen som «hviledag». Vi må jobbe for å ha et samfunn som legger til rette for at folk har ulike liv. Søndagsåpne butikker vil gi folk mer frihet og enklere liv, all den tid folk lever ulikt.

Rådgiver i tankesmien Agenda, Hilde Nagell, mener tvert om at poenget med søndag som felles fridag er at flest mulig folk skal ha søndag som fridag. Jeg mener det er grunnleggende feil og langt unna statens ansvarsområde å skulle regulere når folk skal ha fri.

Arbeidserfaring

Søndagsåpne butikker vil også skape flere arbeidsplasser. Det er godt for alle som er på jobbjakt nå. Det vil kanskje særlig styrke ungdommer og studenters muligheter i arbeidslivet, ved at de kan få bygge opp arbeidserfaring og tjene egne penger. Ikke minst så vil ungdom ofte jobbe på søndager når det er da de har tid.

Ulikhetene i menneskers livssituasjoner bør respekteres. Å gå tilbake til praksisen fra 1970-tallet, der butikkene stengte klokken 17 på hverdager og var stengt på lørdager, virker lite hensiktsmessig. Tvert imot tror jeg at dagens samfunn setter pris på og verdsetter valgfrihet og muligheten for en mer fleksibel hverdag. Vi har noe å lære av søndagene i desember.