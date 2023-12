I skyggen av globale konflikter og humanitære utfordringer, er tildelingen av Nobels fredspris til Narges Mohammadi fra Iran, et verdifullt bidrag i kampen for menneskerettigheter i Iran.

Mohammadi er dømt til totalt 31 års fengsel og 154 piskeslag for sitt engasjement mot kvinnediskriminering og dødsstraff. Denne tildelingen retter nødvendig oppmerksomhet mot et regime som opprettholder sin makt gjennom undertrykkelse, spesielt rettet mot kvinner, og terrorisme og krigføring utenfor landet.

Nobel Peace Prize Dette fotoet fra 2021, viser Narges Mohammadi i Teheran. Nå får hun Nobels fredspris. (Reihane Taravati/AP)

Støtter Hamas

Irans revolusjonsgarde er involvert i regionale konflikter som Syria, Irak, Jemen og Libanon. Det er godt kjent at Iran støtter Hamas økonomisk og militært, og det er grunn til å tro at Hamas’ angrep mot sivile mål i Israel i oktober ikke ville vært mulig uten støtten fra regimet. Et angrep som har ført til flere tusentalls drepte på begge sider, og som har satt en stopper for normaliseringen av relasjonen til Israel og fredsprosessen i Midtøsten.

Krigen som nå utspiller seg mellom palestinere og israelere har dessuten ført til mindre oppmerksomhet på regimets brutale angrep på egne borgere, spesielt kvinner. Den globale oppmerksomheten på Nobelprisen gir derfor en stemme til dem som lider under regimets undertrykkelse. Over 120.000 politiske fanger, hvorav en tredjedel er kvinner, har mistet livet i regimets krig mot det iranske folket. Det er på tide at verdenssamfunnet reagerer kraftig på denne menneskerettskrisen.

Beroz Omid, og Milica Javdan, medlemmer av Foreningen av Iranske Akademikere (Foto: Privat)

Regimets brutale brudd på menneskerettighetene fortsetter å eskalere

40 år med dialog

FN har fordømt presteregimet 70 ganger for økende bruk av dødsstraff og tortur, samt diskriminering av kvinner og minoriteter. Amnesty International anklager regimet for forbrytelser mot menneskeheten. Dette kan ikke ignoreres.

Dialog med regimet i 40 år har vist seg forgjeves, og regimets brutale brudd på menneskerettighetene fortsetter å eskalere. Bare i oktober og november har regimet henrettet over 200 personer, inkludert flere politiske fanger, ifølge Iran Human Rights Monitor.

Det er på tide å vurdere en ny tilnærming. Ved å svarteliste Revolusjonsgarden, stille iranske ledere for internasjonale domstoler og støtte Irans demokratiske motstandsbevegelse, NCRI, kan verdenssamfunnet bidra til en positiv endring. Dette er i tråd med kravene fra 3600 parlamentsmedlemmer, 125 tidligere presidenter og statsministre og 71 Nobel prisvinnere.

Norges nobelkomité har nå kastet lys over situasjonen i Iran. Denne gesten bør inspirere til handling. Det iranske folket søker en demokratisk republikk, som kan bringe fred og rettferdighet til Iran og til resten av Midtøsten.