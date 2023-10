Mohammadi er fengslet 13 ganger og dømt fem ganger. Til sammen er hun dømt til 31 år i fengsel og 154 piskeslag, sier Nobelkomiteens leder.

– Mohammadi er fortsatt i fengsel når jeg snakker nå, sier Berit Reiss-Andersen.

«Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2023 skal gå til Narges Mohammadi for hennes kamp mot undertrykking av kvinner i Iran og hennes kamp for menneskerettigheter og frihet for alle», heter det i begrunnelsen fra Nobelinstituttet.

Reiss-Andersen viser også til fengslingen av aktivisten Mahsa Ahmadi som døde i moralpolitiets varetekt. Det utløste voldsomme demonstrasjoner.

– Demonstrantenes slagord, «kvinne – liv – frihet», er dekkende for Narges Mohammadis’ innsats og dedikasjon, sier hun.

– Under mottoet deltok flere hundre tusen iranere i fredelige protester mot myndighetenes brutalitet og kvinneundertrykking. Prestestyret slo hardt ned på protestene. Mer enn 500 demonstranter ble drept, sier Nobelkomiteens leder.

Det var 351 nominerte til årets fredspris – 259 enkeltpersoner og 92 organisasjoner.

– Slipp fri fredsprisvinneren

Pen America har samarbeidet tett med den fengslede fredsprisvinneren.

– Myndighetene har ingen rett til å holde henne innesperret. Hvis de hadde forstått hva som ville bedre deres rykte internasjonalt, ville de ha satt henne fri og latt henne dra ut. Det er mitt budskap til dem, sier Suzanne Nossel, daglig leder for Pen America, til NTB.

Nossel sier at fredsprisen er svært fortjent.

– Ofret mye

– Dette kunne ikke ha vært mer fortjent og et mer tydelig budskap til Irans myndigheter om at bevegelsen Narges er del av, er inspirerende, kraftig og ustoppelig, sier Nossel.

– Narges er en som har ofret så mye og vært ut og inn av fengsel i hele sitt liv. Hun er atskilt fra ektemannen og barna. Stemmen hennes er viktig. Når verden forstår kampen hun kjemper, vil de stille seg bak henne, sier Pen America-sjefen.

Det er spekulert på om fredsprisen kan påvirke sikkerhetssituasjonen til Mohammadi. Iranske myndigheter har tidligere brukt internasjonal støtte til henne i saker mot henne.

Tror hun beskyttes

– Jeg tror iranske myndigheter ikke kommer til å være fornøyde med dette. Nå blir hun et velkjent navn og folk i hele verden får høre hennes historie. Alle myndigheter må være klar over at å mishandle et slikt menneske er en handling som vil bli møtt med fordømmelse internasjonalt. Jeg håper dette gir henne en viss grad av beskyttelse, sier Nossel.

Nossel regner med at Mohammadi får vite om fredsprisen i fengselet snart.

Mohammadi er fengslet en rekke ganger. Siden 2021 har hun sittet fengslet på en dom som er på minst 8 år.

