Forrige uke stemte et flertall på Stortinget ned et representantforslag om å anerkjenne Palestina som en egen stat. I stedet fikk regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet flertall for sin vage formulering om at Norge på et senere tidspunkt kan anerkjenne Palestina. Det holder ikke.

Med dette velger regjeringen å si at tiden ikke er inne for å anerkjenne Palestina som en stat nå. Samtidig som israelske bomber regner over Gaza. Hvert femte minutt dør et barn i Gaza. Hvis ikke tiden er inne nå, når mener regjeringen at forholdene ligger til rette for å anerkjenne Palestina som en egen stat?

Marte Hansen Haugan, leder i Changemaker (Foto: Changemaker)

Å vente til det ikke er mer igjen av Palestina er i våre øyne ikke et holdbart alternativ. Dersom Israel og Netanyahu fremover fortsatt får rom til å holde på slik de gjør nå, vil det ikke være noe Palestina igjen å anerkjenne til slutt. Det er realiteten. Og det må også regjeringen ta inn over seg. 16. november kunne gått ned i historiebøkene som den dagen Norge endelig anerkjente Palestina, men flertallet på Stortinget valgte å si nei.

For å oppnå fred og stabilisering er maktforholdet mellom Israel og Palestina nødt til å utjevnes

Vi er vitne til det vi i Changemaker, og mange med oss, mener er et folkemord. Den humanitære situasjonen er kritisk. Det frustrerer meg at representantene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre tilsynelatende ikke ser viktigheten av at Norge anerkjenner Palestina som en selvstendig stat nå. For å oppnå fred og stabilisering er maktforholdet mellom Israel og Palestina nødt til å utjevnes.

Nå trenger vi at Jonas Gahr Støre, som regjeringens leder og landets statsminister, tar seg sammen og viser lederskap. Norge må anerkjenne Palestina som en selvstendig stat før det er for sent. Politikerne som stemte ned forslaget på Stortinget bør gå noen ordentlige runder med seg selv. Hvis vi ikke klarer å stå opp for Palestina nå, hvordan skal vi klare det om enda mer av Palestina blir okkupert?