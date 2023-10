I USA viser undersøkelser at det å preke seksuelt avhold før ekteskapet til ungdom ikke funker. Det hindrer ikke graviditet eller seksuelt overførbare sykdommer, og har verken påvirkning på debutalder eller antall partnere. Mange ting skiller ulike avholdenhetskampanjer fra hverandre og Norge fra USA. Like fullt bør tilgjengelig kunnskap utgjøre betydelige tankekors også for norske forhold.

Selv om man har nistirret på Bibelen kan man nemlig ende opp et usunt sted.

[ Dette blir sagt om kjønn, sex og homofili på ny kristen nettside ]

Å kjenne egne grenser

Ifølge innskriverne fra organisasjonene bak En bedre historie, ser jeg ikke verdien av å utsette behov, ei heller av grenser mellom samtykkende voksne. Man må jo mistenke dem for å ikke kunne lese. Jeg skriver nemlig helt eksplisitt at det er «lurt å vente med å ha sex til man kan håndtere alle slags konsekvenser av det.» Jeg skriver om verdien av å utvikle egne grenser, og i den forbindelse er jeg kritisk til at grensene alt skal være gitt og hete bryllupsnatta. Det bidrar nemlig lett til å gjøre all utenomekteskapelig seksualitet til det samme (synd), og er ikke til hjelp for at ungdom kan finne ut hva de selv føler og står for.

Jeg skriver om verdien av å utvikle egne grenser og er kritisk til at den grensen alt skal være gitt og hete bryllupsnatta

Jeg mener ikke, som innsenderne ser ut til å tro, at ungdom ikke bør få veiledning, eller at det mest outrerte av nåtidas seksualitet er eksempler til etterfølgelse. Jeg mener derimot at det er vanskelig for ungdom å utvikle grenser og integritet hvis det eneste de har lov å si og mene er nei og hvis grensene voktes av frykt for å trå feil. Å kjenne egne grenser er forebyggende for overgrep, spesielt for å unngå å begå dem. For å få til det, må vi ha med oss hjertet vårt, ikke bare råd fra voksne. En dialog der konklusjonen alt er gitt er ikke en dialog, det er en monolog som finner seg i avbrytelser.

Jeg registrerer at argumentene mine ikke blir imøtegått, kun kontret med at Bibelen vet bedre. Dermed er det lite troverdighet bak påstanden om at «ingen som har vært med i dette prosjektet (...) er talspersoner for en slags blind lydighet». For når Thomas Neteland sier vi ikke skal følge hjertet vårt, må vi jo bare tro at han mener det. Og når ingen andre argumenter enn Bibelens bokstav har vekt, er det jo nettopp blind lydighet det legges opp til. Hva verre er: Det er de selv som bestemmer hvilke synspunkter i Bibelen som skal tillegges vekt, for eksempel en likestilt (og ikke hierarkisk) ekteskapsforståelse.

Konteksten har endret seg

På svenske veier var det i gamledager venstrekjøring og god grunn til å be bilister holde seg på venstre side av veien. Men i 1967 gikk nabolandet vårt over til høyrekjøring. Da ble det livsfarlig å holde på de gamle anbefalingene. Noen ganger endrer konteksten seg så radikalt at de reglene som før var gode, ikke er det lenger. Da kan de faktisk være skadelige.

[ Åste Dokka: «De unge ønsker ikke at vi åpner soverommet deres, men at vi støtter dem i å si nei» ]