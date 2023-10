Jan Helge Hindenes er pastor i Bergen baptistkirke (Foto: Privat)

I begynnelsen av september hadde Det Norske Baptistsamfunn sitt landsmøte. Den største spenningen var knyttet til spørsmålet om samlivsetikk. Hovedstyret hadde lagt frem et forslag, men dette ble nedstemt med klar margin av ledere, menigheter og menighetsråd som ville ha en tydeligere konservativ retning. Saken skal nå opp til ny avstemming i juni 2024, og i verste fall på enda et landsmøte.

I tiden etterpå har reaksjonene vært særdeles skarpe og tydelige fra enkelte medlemmer som maner alle med samme liberale samlivssyn som dem til samarbeid. Noen menigheter har endatil gitt klar beskjed om at hos dem kan alle medlemmer, også de som lever i likekjønnede samliv, velges inn i lederstillinger – stikk i strid med det et markant flertall på grasrota i baptistsamfunnet mener om saken.

Skriftens autoritet

Min påstand er at Det Norske baptistsamfunn har mistet flere dyktige konservative røster de senere år på grunn av denne striden. Likevel skal man på død og liv demonstrere enhet og beholde glansbildet utad. Kanskje er det derfor mange menigheter heller ikke møter på landsmøtet?

For når Jesus omtaler enhet i Johannes 17 er det et par ting vi unnlater å fokusere på i vår økumeniske iver: Guds ord, og viljen til å bøye seg for Skriftens autoritet. Å åpne fellesskapet for ledere som lever i strid med Skriften på det samlivsetiske plan, er det vanskelig å finne teologisk grunnlag for. Isåfall må vi også åpne for at i vårt felleskap er det greit med baksnakking, tyveri og alkohol – for hos oss må alle kjenne seg elsket. Men hvem som helst skal ikke ha krav på lederjobber. Bibelsk er det i alle fall ikke.

Jeg kan ikke være en del av et kirkesamfunn som aksepterer likekjønnet praksis i enkelte menigheter

Jeg kan ikke være en del av et kirkesamfunn som aksepterer likekjønnet praksis i enkelte menigheter. Det viste også nesten to tredeler av landsmøtet. Men nei du. Et sjokkerende stort flertall og et 30 siders dokument med samlivsråd fra et etisk-teologisk fagråd overbeviser tydeligvis ikke alle baptister.

Si det som det er

Til alle baptister som aksepterer likekjønnet praksis: Vær så snill, vær tydelige overfor alle de medlemmene som nesten ble ført bak lyset av ulne begreper. Si rett ut at dere ikke mener at likekjønnet praksis er synd. Slutt å skjule dere bak et konservativt bibelsyn når dere samtidig vil åpne kirkesamfunnet på vid dør for syndig livsførsel.

Å påstå at dere vil at den kongregasjonalistiske tanke skal gi individuell frihet for hver kirke høres fint ut. Da slipper dere å ta grep. Dere som vil fremstå så kjærlige og inkluderende for alle. Merkelig at dere da kaster brannfakkelen inn i folkemengden, og oppfordrer deres lagsbrødre med samme syn om å gjøre det sammen med dere.

Kanskje jeg blir nestemann på listen av predikanter som må forlate et samfunn som holdes i spagat. Nå må dette ta slutt en gang for alle.

