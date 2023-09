Britt M. Kvaran Elli, næringsdrivende og forfatter (Kristin Jacobsen)

Nylig leste jeg i avisen Dagen om Bedehuskanalen, som har hatt et svært godt økonomisk første driftsår, med inntekter på 14 millioner i 2022, og med hele 1,35 millioner i overskudd. Flott å lese!

I samme reportasje sto en graf over inntekten generert i fjor av alle de kristne TV-kanalene i det norske medielandskapet. Bildet av grafen var grelt avslørende og illustrerte en hovedtrend i kristenheten. Det kan synes som om vi gir penger til det vi selv underholdes av som kristne, det som kjennes best i egen ryggmarg. Det forteller også om stor uvitenhet om TVLs betydning.

Se til London

Jeg har vært elev på BBCs mediekurs i England, arrangert av de mest kjente aktørene i BBCs avdeling for kristne programmer. Budskapet de ville innprente i oss var tydelig: Vi må bruke en annen strategi for å bli forstått av ikke-troende, enn for å treffe de som allerede tror.

Deres målgruppe var ikke først og fremst grunnfestede kristne, selv om de hadde noen programmer også for disse, f.eks. gudstjenester. Deres filosofi og erfaring gjennom mange år var at kristne medier lyktes best når de er målrettet mot et voksent, reflektert publikum som allerede var på vei i retning av en tro – enten kort eller langt på vei. Programmene som lyktes best, var de som maktet å møte denne målgruppa med et innhold, språk og en tilnærming/kultur som de kunne kjenne seg igjen i. Derfor måtte de kjenne målgruppen.

De hadde venner som ikke var troende og visste hva de var opptatt av. BBCs avdeling for kristne programmer har fortsatt et stort mangfold av programmer – alt fra «helgefrokost» der man er innom en rekke aktuelle saker fra uka før, debattprogrammer med tematikk som er aktuell for målgruppen, blant annet om arkeologi, Dødehavsrullene, andre vitenskapelige programmer, og ellers en hel rekke kulturprogrammer som kan appellere til refleksjon over livet og hverdagen, med sikte på at seeren beveges litt lenger «opp» på kontinuumet i retning av en avklart tro.

TVL har en profil som ikke nødvendigvis treffer den frelste skaren hjemme som om de satt på et evangelisk møte

Rettet mot et annet publikum

Dersom BBCs avdeling for kristne programmer hadde vært avhengig av gaver fra kristne, hadde de nok opphørt for mange år siden. De hadde ikke vært oppfattet som «kristne» eller «evangelisk» nok. Som om sendingene kun var beregnet på kristne.

I Norge har vi fått en gave i TVL (TV Logos). De har et mangfold av programmer som er beregnet på et voksent, reflektert publikum som ikke nødvendigvis er kristne. Profilen er å tilby en tydelig kristen kanal som viser at de er opptatt av hele livet, og folks hverdag. De snakker ikke et overtydelig kristent språk. For det handler ikke bare om kristnes hverdag.

Her skiller de seg ut fra de andre kristne kanalene, som helt tydelig er rettet mot et annet publikum, faktisk synes de å ha hver sin nisje av det kristne publikumet. Og disse seerne jubler og gir. For vi har det så hyggelig i sofaen foran TV-en, og programmene gjør at vi føler det så godt, der vi sitter.

Hvordan nå ikke-kristne?

Mitt ønske er at vi ikke skal slå oss til ro med selv å ha det fredfullt og godt foran skjermen i godstolen, men at vi skal forstå hvilken rolle TVL spiller i å utvikle en bevissthet rundt åndelige spørsmål hos seere som ikke har en avklart kristen tro. Disse ser ikke på de tradisjonelle kristne TV-kanalene for å få åndelig veiledning eller informasjon om kristen tro. For det mener de at de i utgangspunktet ikke har behov for. Så hvordan skal vi nå disse? Spør TVL.

BBCs avdeling for kristne programmer var og er svært opptatt av hvor i sendeplanen disse programmene skulle sendes. Jeg forstår godt hvorfor. For selv om jeg vet om et program som sendes på Bedehuskanalen, Kanal10 eller Visjon Norge som isolert sett kunne bety noe for noen jeg kjenner som ikke tror, kan jeg ikke bruke det som evangeliseringsverktøy fordi jeg vet ikke hvilket program som sendes i forkant av det.

I Norge har vi fått en gave i TVL

Jeg vet nemlig ikke hva slags språk/kultur de vil utsettes for når de har slått på kanalen noen minutter i forveien for å få med seg starten på programmet jeg har anbefalt. Det kan være noe som heller kan virke frastøtende på dem, nettopp fordi kulturen, språket og tilnærmingen er beregnet på en helt annen gruppe, som har et eget «stammespråk» og en måte å være på som kan virke totalt fremmed og merkelig på en som ikke er med i stammen. Den kan faktisk forsterke deres oppfatning av at kristen tro ikke er noe for dem.

TVLs rolle

Men så har vi en kanal som nettopp har disse som målgruppe! Jeg kan når som helst bruke et program som jeg vet går på TVL og anbefale til hvem som helst som ikke er troende. Jeg vet at TVL velger programmer som er beregnet på denne gruppen. Jeg er trygg på at de snakker på en måte som kan treffe dem, og som ikke virker unaturlig og merkelig for dem. Selvsagt kan noen programmer falle mer eller mindre i smak enn andre, det er helt naturlig for en kanal med bredde. Noen liker den ene programlederen eller det ene programmet, andre ikke. Slik er det også med NRK og TV2.

TVL har en profil som ikke nødvendigvis treffer den frelste skaren hjemme som om de satt på et evangelisk møte. Så er det heller ikke først og fremst de som er målgruppen.

TVL sliter økonomisk fordi vi ikke forstår hvilken rolle de har i det kristne mediebildet. Hva om vi gir en krone til TVL for hver krone vi gir til den kristne kanalen vi ser mest på, for at TVL skal kunne blomstre i det de er kalt til, nemlig å nå folk som befinner seg utenfor kirkens vegger?

Eller er vi oss selv nærmest?

