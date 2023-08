En rekke helsepersonell skriver i et opprop i Vårt Land om «kjønnsforvirring blant unge», og spør om Den norske kirke bidrar til dette i en tid der Åpen Folkekirke har flest mandater på Kirkemøtet (VL 16.8). Det er i alle fall ikke Kirkemøtet som styrer norsk helsepolitikk.

Har alltid eksistert

Det forbauser meg kraftig at helsepersonellet bak oppropet ikke vet at å være trans er reelt. Kjønnsinkongruens er beskrevet i Verdens Helseorganisasjon sin diagnosemanual ICD nr 11. Der står det også at kjønnsinkongruens ikke er en psykisk lidelse, slik helsepersonellet hevder. Grunnen til at mange transpersoner har psykiske plager skyldes minoritets-stress og holdninger til dem lik underskriverne av debattinnlegget har.

I oppropet anføres det at antallet unge som søker helsehjelp har mangedoblet seg. En trenger ikke være rakettforsker for å forstå at det er lettere å komme ut når man ser at det eksisterer andre transpersoner rundt seg, og at de faktisk kan ha det bra. Slik var det nemlig ikke da jeg vokste opp og vi «ikke fantes». Transpersoner har alltid eksistert, men det er først i nyere tid at det har vært mulig å leve åpent.

Stenges ute fra evangeliet

Åpen Folkekirke har, siden første gang vi vant kirkevalget i 2015, klart å styrke LHBT-folk sine rettigheter og mulighet til å delta i kirken betraktelig; som ved at likekjønnede par kan gifte seg, eller at skeive ansatte skal kunne arbeide i kirker i hele landet.

Helsepersonellet i oppropet tar ikke innover seg konsekvensen av å utestenge mennesker som bryter normer for kjønn og seksualitet: Da stenger man mennesker ute fra evangeliet. Selv er jeg ikke i tvil om at kirken skal behandle alle som ekte mennesker. Det tror jeg Jesus også ville sagt. At kirken deltar i Pride og holder regnbuegudstjenester er en kirke som er ute og møter menneskene. Mer av det takk!

Kirkeseremonier for transpersoner

Samtidig mener jeg Åpen folkekirke kunne hatt en bedre politikk for å inkludere de av oss som er transpersoner i kirken, for eksempel ved at kjønn blir fremsnakket som et verdifullt tema i konfirmasjonsundervisningen. Jeg håper også at mange andre enn meg kan få oppleve den fantastiske opplevelsen jeg hadde for to år siden, da jeg som den første i Norge fikk gjennomføre en seremoni for endring av kjønn og navn i Hoff kirke på Toten. Det lover jeg at flere skal få oppleve dersom om jeg blir valgt under kirkevalget i september.

Jeg synes forøvrig det er kjempefint at Den norske kirke er i dialog med foreningen Fri, og at man – i motsetning til helsepersonellet bak oppropet – snakker med og ikke om representanter for grupper man tradisjonelt har vært imot. Fri er ikke en kjempeskummel klubb med skummel ideologi som forfekter «skeive teorier».

