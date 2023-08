I Vårt Land 10. august henviser Nils Einar Samuelsen, læstadiansk predikant, til en anbefaling fra et utvalg i Nord-Hålogaland bispedømme som et maktovergrep mot læstadianerne.

Utvalget som det refereres til er et partssammensatt utvalg, som hadde til oppgave å se på hvordan likestilling, inkludering og mangfold (LIM) blir ivaretatt i Nord-Hålogaland bispedømme. Intensjonen med rapporten er å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte i vårt bispedømme. Denne rapporten belyser utfordringer knyttet til likestilling og inkludering i forhold til mangfold av funksjonsevne og LHBT+, sett fra et arbeidstakers perspektiv. Arbeidsgiver har plikt til å sikre et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø for alle sine ansatte.

Utvalget har levert en god rapport og gitt anbefalinger som arbeidsgiver må ta på alvor. LIM-rapporten har vært til behandling i kontaktmøte med de tillitsvalgte og i bispedømmerådsmøtet i juni. Bispedømmerådet har ikke trukket noen konklusjon i denne saken nå, men skal ta stilling til en tiltaksplan senere i høst.

Hverken biskop, prostene eller prestene ønsker å ramme sørgende

Kjente problemstillinger

LIM-rapporten peker på to utfordringer som berører læstadianerne. Det ene er ønske om mannlig prest i begravelser og vielser. Det andre er knyttet til klausuler som er knyttet til de bedehus som menigheter i Den norske kirke leier til gudstjenester, som blant annet innebærer at kvinner ikke får forrette gudstjenester og kirkelige handlinger der. Reglene rammer også mannlige prester som har et liberalt samslivssyn. Disse temaene har vært og er kjente problemstillinger for både biskopen og bispedømmerådet.

Ut fra arbeidsgivers ståsted er det et overordnet målet å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi kan ikke legge lokk på denne problemstillingen og late som om den ikke finnes. Så er utfordringen å ta vare på de ansatte, slik at de ikke blir utsatt for diskriminering pga. kjønn eller seksuell legning, og samtidig ivareta bredden i Den norske kirke.

Dialog

Det er biskopen og bispedømmerådet som må avveie hvordan disse problemstillingene skal håndteres. Det gjøres i nært samarbeid med prostene og prestene i de områdene hvor dette er aktuell problemstilling. Hverken biskop, prostene eller prestene ønsker å ramme sørgende. Vi er alle opptatt av å finne gode løsninger som i varetar alle parter. Da kreves det dialog. Ingen prester skal bli fratatt en arbeidsoppgave som i utgangspunktet er deres uten at det har vært god dialog med prosten.

Problemstillingene er ikke ukjent for læstadianske lederne. Det blir årlig drøftet i møte med biskopen.

