«Det er brukt nok ressurser på å forsøke å omorganisere kirken nå»

Kirkelig fellesråd i Oslo drøftet 8. juni hvilke innspill som skal gis i det videre arbeidet med kirkelig organisering. Fellesrådet mener at det nå er brukt nok ressurser på å forsøke å omorganisere kirken, og at det i stedet bør jobbes videre med utvikling og samhandling ut fra dagens kirkeordning.

At det største fellesrådet i landet anbefaler Kirkemøtet å avvise saken om omorganisering er verken et uttrykk for resignasjon eller omkamp i en sak som Den norske kirke har brukt uforholdsmessig mye tid og energi på. Vi jobber målrettet med samhandling og utvikling i Oslo-kirken, i nær dialog med biskop og bispedømmeråd. Vi mener at den saken som nå foreligger ikke vil bringe kirken videre, men tvert imot påføre kirken store belastninger.

Vi mener det er mulig å få til et mer effektivt utviklingsarbeid innenfor dagens ordning i stedet for å bruke store ressurser på noe som etter vår mening vil gi liten effekt.

For mange uklarheter og ulikheter

Da fellesrådet drøftet saken var det særlig tre hovedmomenter som ble vektlagt.

Det første argumentet for å avvise saken er at den inneholder for mange prinsipielle og praktiske uklarheter. Saken utløser alt i alt flere spørsmål enn den gir avklarende svar.

Det andre argumentet er at forslaget legger opp til at kirken vil få mange ulike organisatoriske varianter. Dersom kirkens organisering oppleves uoversiktlig nå, vil det bli vesentlig verre med et slikt vedtak. Dette forslaget vil gi en organisatorisk fragmentert kirke.

Det tredje argumentet for å avvise saken er at den vil forsterke ressursbruken på administrativt nivå, på bekostning av ressurser til lokalkirken. Vedtaket vil utløse mange år til med utredninger, høringer og saksbehandling, samt utløse behov for kostnadskrevende dobbel-funksjoner og parallelle strukturer på flere nivå.

Må forholde seg til gjeldende struktur

Fellesrådet diskuterte hva alternativet bør være dersom saken avvises på Kirkemøtet i år.

Kirkelig fellesråd i Oslo anser det ikke som formålstjenlig at saken utsettes for videre utredninger og senere behandling i Kirkemøtet. Gjennom snart 20 år har det vært gjort mange hederlige forsøk på å oppfylle Kirkemøtets vedtak fra 2005 om enhetlig organisering av Den norske kirke. Når det viser seg at dette er så vanskelig å få til, vil det være en moden og klok avgjørelse av kirkens øverste folkevalgte å fatte et nytt vedtak om at videre utvikling skal skje innenfor rammene av gjeldende struktur. Effektiv og framtidsrettet utvikling skjer bedre innenfor dagens kirkeordning enn å fortsette med en omorganisering der omkostningene blir høyere enn gevinsten.

