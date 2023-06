Jeg var en av dem som reagerte positivt, kanskje tilmed begeistret, da Partiet Sentrum ble dannet i 2020. Etter å ha vært en relativt trofast KrF-velger i mer enn 40 år, hadde partiet gjort seg selv uaktuelt for meg ved å bryte det mest konkrete valgløftet fra 2017, nemlig ikke å gå i regjering med Frp. Ved valget i 2021 var jeg derfor en av de 7836 som ga Sentrum sin stemme. Vi utgjorde 0,2 prosent av velgerne.

Ville Partiet Sentrum i det hele tatt blitt dannet om KrF hadde gjort et annet retningsvalg enn det gjorde? Det får man selvsagt aldri vite, akkurat som man aldri får vite hva resultatet hadde blitt for KrF om man hadde fulgt daværende partileder Hareides råd om å gå i samarbeid med Arbeiderpartiet. At det kunne blitt stort dårligere enn det faktisk ble, er det vanskelig å se for seg.

Nils Petter Enstad (Privat)

Nøkternt og seriøst

I motsetning til de fleste nye partidannelser, var – og er – Sentrum preget av både nøkternhet og seriøsitet. Det er mye politisk kompetanse i partiet, ikke alle «nye» partier har det. Partiets talspersoner har da også i stor grad vært folk med en fortid, enten i KrF eller Arbeiderpartiet.

At partiet ikke har «fenget» mer enn det har gjort kan rett og slett ha sammenheng med det framstår som så seriøst at det nesten blir litt kjedelig. Mange spør seg med stor rett: Hva er det Partiet Sentrum står for som ikke også mange andre partier står for? Bærekraftmålene til FN har nok ikke all verdens appell, så gode, sunne og sanne som disse måtte være. Da treffer nok klimaskepsisen og virkelighetsvegringen til et parti som Konservativt (tidligere PDK) bedre, selv om også de fikk bare 0,2 prosent ved valget i 2021.

Stein på stein

Nå er vi inne i et nytt valgår. Partiet Sentrum stiller liste i 23 kommuner og i alle fylker med unntak av to. Blant de 23 kommunene er åtte av de største byene i landet. Det betyr at nærmere 50 prosent av landets velgere har mulighet til å bruke Sentrums liste.

Partiets nestleder, Irene Solli, sier at man bygger partiet «stein på stein» (Vårt Land 8. juni). Også det viser en nøkternhet som står i skarp kontrast til den hybrid andre «småpartier» viser, som når man eksempelvis til stortingsvalg setter opp lister der samme kandidat er nominert fra opptil fem-seks ulike fylker.

Å bygge en organisasjon «stein på stein» krever både tålmodighet og planlegging. Man skal derfor ikke konkludere verken slik eller sånn med tanke på hvordan byggverket vil bli seende ut.

