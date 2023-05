Minneord: «Tim Keller var pionermisjonær i møte med det sekulære»

Den kjente amerikanske pastoren Timothy (Tim) Keller døde fredfullt i sitt hjem på Manhattan fredag 19. mai etter tre års alvorlig kreftsykdom.

Keller var bymisjonæren som sammen med sin kone Kathy grunnla menigheten Redeemer Presbyterian Church i New York i 1989. Midt i en dypt sekulær kultur ble denne menigheten en dynamisk misjonsstasjon.

Vi er mange her til lands som er dypt takknemlige for den rike arven etter Tim Keller – en arv som både forplikter og utfordrer. Vi lyser fred over Kellers liv og tjeneste

Global tilhørerskare

Gjennom sin reflekterte forkynnelse, sitt dype samfunnsengasjement og sin helhetlige kallsforståelse fikk Keller en særlig inngang blant unge sekulære skeptikere.

Tim Keller var Manhattan-forkynneren som også fikk en global tilhørerskare, med sin tekstnære, livsnære og Kristus-sentrerte forkynnelse. Han var kulturåpen, dialogpreget og samtidsorientert i sin formidling, og hadde en tydelig sjelesørgerisk intensjon.

Selv formulerte Keller seg slik i sin prekenlære: «Vær tro mot bibelteksten, forkynn alltid Kristus, bygg bro til kulturen og tal til hjertet!».

[ Hadde ikke råd til organist – spilte fra Spotify på 17.mai.-gudstjeneste ]

Bestselgende forfatter

Keller var den profilerte evangelikale forkynneren som også ble en bestselgende forfatter.

Hans forfatterskap spenner vidt, fra en rekke apologetiske bøker – via flere titler om kristen spiritualitet, kommunikasjon og tjeneste i en sekulær kultur – til en omfattende håndbok i bymisjon.

Flere av Kellers bøker ble inkludert i New York Times’ anerkjente bestselgerlister, deriblant The Reason for God, The Prodigal God og Prayer.

Hans kvaliteter som forkynner speiles naturlig i hans forfatterskap. Her fikk han også i enda sterkere grad utfolde sin gave i å formidle verdifull innsikt fra mange ulike kilder på en selvstendig og lett tilgjengelig måte.

Dynamisk entreprenør

Tim Keller var pastoren som også ble en dynamisk entreprenør med en rekke strategiske initiativer. Sammen med de profilerte teologene John Piper og Don Carson, etablerte han ressursnettverket The Gospel Coalition for reformerte menigheter og ledere.

Med hjemmemenigheten i New York som plattform, ble nettverket Redeemer City to City etablert med fokus på storbyer verden over. Gjennom dette globale nettverket har hundrevis av menigheter blitt plantet.

Blant mange andre initiativer bør New York-menighetens diakonale virksomhet (Hope for New York) og dens senter for tro, fag og yrke-spørsmål (Center for Faith & Work) nevnes.

Profilert formilder er gått bort

Med Kellers bortgang har den globale kirke mistet en av de mest profilerte evangelikale formidlerne i vår tid. Han var sentral i sin forkynnelse, samlende som leder og strategisk som misjonær.

Keller var en fremragende apologet som viste evangeliets klarhet og kraft inn i vår sekulære samtid.

Men først og fremst var han en sjelden formidler av Guds ufortjente nåde mot oss i Jesus Kristus. Vi er mange her til lands som er dypt takknemlige for den rike arven etter Tim Keller – en arv som både forplikter og utfordrer. Vi lyser fred over Kellers liv og tjeneste.