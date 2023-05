Tim Keller er død: — Evig takknemlig for hans lederskap

Tim Keller fikk kreftdiagnose for tre år siden, og den siste tiden forverret sykdommen seg. Han døde fredag morgen amerikansk tid, hjemme i New York.

«Pappa ventet til han var alene med mamma. Hun kysset ham på pannen og han trakk sitt siste åndedrag. Vi trøster oss med noen av hans siste ord …», skriver sønnen Michael Keller på Twitter.

Verdenskjent formidler

Keller er kjent verden over for sitt forfatterskap og gjennom sitt virke som pastor. Han grunnla Redeemer Presbyterian Church i New York på slutten av 80-tallet. I tillegg har han skrevet en rekke New York Times bestselgende bøker.

Verden har mistet en av de mest profilerte evangelikale formidlerne, nå som Tim Keller er død, mener førsteamanuensis Lars Dahle ved NLA Høgskolen Kristiansand.

– Keller var en kreativ og innovativ menighetsplanter. Hundrevis av menigheter over hele verden ble inspirert og etablert etter hans arbeid.

Keller er særlig kjent for sin forkynnelse.

– Han kombinerte en konservativ teologi med et sterkt sosialt engasjement. Han var en dyktig apologet, og lot seg særlig inspirere av C.S. Lewis. Noen kalte ham for en C.S. Lewis i vår tid, sier Dahle.

Selv bruker han Keller mye i sin undervisning, og har også publisert en egen forskningsartikkel om pastoren.

– Hele Misjons-Norge vil kjenne seg igjen hos Keller. Han ble verdsatt av det frikirkelige og lavkirkelige Norge, både på grunn av sine bøker og sin forkynnelse.

Keller var også en av hovedtalerne på Lausanne-kongressen i Cape Town i 2010.

– Samlende, sentral og en strateg

Dahle beskriver den avdøde pastoren som «samlende, sentral og en strateg.»

– Han rendyrket ikke sitt trossamfunns særpreg i sin forkynnelse, men var i stedet opptatt av det som var samlende for klassisk, kristen tro. Han var sentral – opptatt av hva evangeliet om Jesus betydde for den enkelte og samfunnet.

Keller nådde inn til mange mennesker som ikke trodde på Gud eller Bibelen, forklarer Dahle.

– Han var pioner som bymisjonær i New York i 1989. På den tiden tenkte man at kristen tro ikke hadde særlig framtid i de sekulære storbyene, men han lyttet seg inn til hvem New York-folket var. Som bymisjonær var Keller en strateg – det han etablerte fikk forgreininger over hele verden.

Keller var opptatt av sosial rettferdighet, men ikke på bekostning av evangeliet, ifølge Dahle.

– I møte med urbane søkende i New York bygget han bro, og lyttet seg inn. Samtidig kunne norske kristne kjenne seg igjen i hans forkynnelse og forfatterskap.

– Evig takknemlig for hans lederskap

Det var Christianity Today som meldte at Keller var død. På vegne av ledelsen i Redeemer Network, skriver Bruce Terrel følgende:

«Det er med et tungt hjerte jeg skriver i dag for å informere om at Redeemer Presbyterian Church-grunnlegger og mangeårige seniorpastor, Tim Keller, døde i morges i en alder av 72, i tillit til det sikre og sikre håpet om oppstandelsen.»

Videre skriver han:

«Vi er evig takknemlige for hans lederskap, hjerte og dedikasjon til å dele Kristi kjærlighet med andre. Selv om vi vil savne hans nærvær her, vet vi at han gleder seg sammen med sin Frelser i himmelen.»