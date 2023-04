Bjørn Kristoffer Bore på Oslo Symposium: «Evangeliet krever at vi skal tale sant, også når det er ubehagelig»

Jeg er blitt invitert til å snakke om makt, myter og media. Om falske nyheter. Men før vi kan snakke om falske nyheter må vi snakke litt om nyheter. Og da må vi starte med den største nyheten noensinne. Evangeliet. Bibelen er verdens viktigste bok. Ingen bok har formet verden mer, og ingen bok har endret flere liv. Det er et historisk faktum.

Jesus kom med et revolusjonerende budskap, som var med på å gi evangeliet den sprengkraft det fikk. I tillegg til å handle om frelse for verden, forteller evangeliet oss at alle mennesker er like mye verd, at et samfunn skal måles på hvordan det behandler de aller svakeste. Det var et sjokkerende budskap for en samtid som overhodet ikke så verden slik.

Bjørn Kristoffer Bore, sjefredaktør i Vårt Land, talte til Oslo Symposium lørdag 22. april. (Erlend Berge)

En avis med et kristent perspektiv

Derfor er vi i Vårt Land opptatt av å lage en avis som ikke bare skriver om kristne, og hva kristne gjør, vi ønsker å lage en avis som har et grunnleggende kristent perspektiv på verden og på nyhetsbildet.

Derfor ønsker vi å lage en avis som sier nei til populismen, og som står opp for de Jesus sto opp for: De fattige, de utstøtte og de livet har brutt sammen for. Hos oss er ikke jøde eller greker, slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Hos oss er alle én i Jesus Kristus.

Her vil jeg gjerne sitere Marshall Allen, en prisbelønt amerikansk journalist. Da han søkte sin aller første journalistjobb møtte han en redaktør som var skeptisk til å ansette ham. Hvordan kunne en evangelikal kristen som Allen, med en mastergrad i teologi, og flere år bak seg som misjonær i Kenya, tro at han kunne bli en god journalist?

Allens svar var at hans tro gjorde ham til en bedre journalist. Bibelen lærer oss å si sannheten uten fordommer og slagside, svarte Allen. Bibelen setter strenge krav til ærlighet og integritet, to kjerneverdier for all journalistikk.

Allen snakker om den moralske kraften i gravende og undersøkende journalistikk, og den betydningen den har for å endre samfunnet til det bedre. Når Allen som gravende reporter i syndens by, Las Vegas, avslørte hvordan feil i helsevesenet førte til store tap av liv, og hans avsløringer førte til reformer, opplevde han å kjempe for kristne grunnverdier som sannhet og livets ukrenkelighet.

I gammeltestamentlig tid var profetene samfunnets moralske samvittighet, som talte normoppløsningen, hykleriet og verditomheten imot. I dag, i en sekulær verden, så kan pressen fylle noe av den samme rollen, mener Marshall Allen. Det er pressen som på gode dager avslører grådighet, maktmisbruk og dobbeltmoral. Og, som Allen skriver, vi lever i en fallen verden, så det er nok å skrive om.

Setter vår ære i å søke sannhet

Jeg møtes ofte med kritikk av alle de kritiske sakene Vårt Land gjør om kristne ledere og organisasjoner. Skal ikke en kristen avis spre positivitet rundt kirken, kristne partier og kristne ledere? Nei. Det er ikke vårt oppdrag. Vi skriver mange ­saker som oppleves som positive, for mye av det viktige som skjer er av en slik art. Men vi vil aldri slutte med undersøkende og avslørende­ journalistikk.

Kritisk journalistikk må ikke forveksles med det å fremme kritikk. Vårt Lands journalister er fagfolk som setter sin ære i å søke sannhet. Det å nøye granske institusjoner, ­myndigheter og maktpersoner, også kristne, for å finne ut hva som egentlig skjer, og vise fram det som forsøkes holdes skjult, det er ikke å bryte ned. Det er å holde samtalen om våre kristne verdier levende.

Det er gjennom å undersøke, belyse, utfordre og avsløre at Vårt Land kan være lys og salt, ikke bare i storsamfunnet, men også i norske kirker og menigheter.

Bibelen lærer oss om ydmykhet. Ingen aviser, og overhodet ikke Vårt Land, er ufeilbarlig. Aviser tar feil. Det går fort. Virkeligheten er kompleks. Aviser greier ikke å fortelle hele bildet. Den legendariske redaktøren Kåre Valebrokk sa en gang: «Media har bare én oppgave; å skjære en tynn skive av evigheten og holde den opp mot lyset.».

Derfor er det viktige at journalister er klar over at de er mektige og svake på en gang. Feil skjer, eller bildet kan bli ufullstendig. Da er det viktig å rette opp, eller balansere. Her har pressen blitt bedre, men det er fortsatt rom for forbedring.

Media har folkets tillit

Noen prøvde i flere år å tegne et bilde av at det de kaller mainstream media har mistet folkets tillit. At nye såkalte alternative mediekanaler treffer folk flest. Det viser seg å ikke stemme. Spørreundersøkelser viser at nordmenn har en rekordhøy tillit til norske medier. Mens tilliten har vokst har det ikke gått like bra med de såkalte alternative mediene. De fleste har ikke hørt om dem, og har lav tillit til dem. Det er ikke lenge siden Resett slo seg selv konkurs.

For det er ikke bare det at mediene beklager feil. Mediene leter også etter feil hos andre medier. Løgnene kommer for en dag. Nylig gikk den amerikanske tv-kanalen Fox News med på å frivillig å betale 8 milliarder norske kroner i erstatning til et produsent av stemmemaskiner som ble brukt i presidentvalg i USA. Etter valget formidlet Fox News påstander om stemmefusk med maskinene. Rettslige undersøkelser viste at ledelsen i Fox News ikke selv trodde på disse påstandene, men de videreformidlet dem likevel. Løgnen var mer lønnsom. Nå venter nye søksmål mot Fox News.

Jeg overraskes ofte av hvor harde, og av og til uredelige, kristne kan være mot hverandre. Det heter seg at skal du få noe fruktbart ut av en diskusjon, så må du kunne fremstille din meningsmotstanders standpunkt bedre enn han eller hun greier å gjøre selv. Her synes jeg ofte at det svikter.

Merkelappene sitter for løst

«Ikke baktal hverandre, mine søsken», skriver Jakob i sitt brev. «Det er én som er lovgiver og dommer, han som har makt både til å frelse og til å ødelegge. Men hvem er du som dømmer din neste?»

Vi skal tale sant om vår neste, uansett om han er muslim, kristen, agnostiker eller humanetiker. Her tilbyr Bibelen ingen unntak.

Det er personer i denne sal som ofte kommer med harde ord om andre kristne. Og får harde ord tilbake. Merkelappene sitter løst. Jeg har hørt noen si at katolikker ikke er kristne. Andre stempler konservative som hatefulle. Enkelte her inne har stemplet Vårt Land som en avkristnet Pride-avis. Under overskriften «Her skal regnbueflagget vaie høyt», skrev Bjarte Ystebø, daværende redaktør i Norge IDag, om Vårt Lands TV-satsning – før den var kommet på luften. «Det blir en pridekanal, hvis den ser dagens lys», het det i ingressen.

Men hvor hadde Ystebø dette fra? Vårt Land har hatt som linje i mange år at vi ikke tar stilling til spørsmålet om likekjønnet vigsel på lederplass, der avisens meninger kommer til uttrykk. Den linjen har vi fortsatt. Fordi vi tror at Kirke-Norge trenger en avis som ikke bare er for én fløy, en avis som ikke er et ekkokammer for den ene siden. De som regner seg som kristne i Norge har ulike meninger, og vi trenger en avis der meningene kan møtes, slik at leseren selv kan ta gode valg

Vi planla et TVL med en samlende linje. Vi laget et TVL med en samlende linje, og selv om Vårt Land ikke lenger eier kanalen, så sender den fortsatt, med stor oppslutning, og den samarbeider med hele bredden av Kirke-Norge, med Misjonssambandet, Frelsesarmeen, Pinsebevegelsen og Den norske kirke. Tror noen vi kunne greid det med en pride-kanal?

Og så ble vi kalt en pride-kanal av en som ikke visste noen ting om hva vi planla? Fake news er å tale usant om sin neste. Også dersom det gjøres for å bygge opp under noe man mener er rett og godt.

Krever at vi taler sant

Som det står skrevet: «Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre». Her gjør også Vårt Land feil. Hvis vi blar i avisarkivet så vil vi nok finne mer enn ett eksempel på en overdreven karikering av enkelte grupper i Kristen-Norge.

«Alt som er sant, legg vinn på det», skrev Paulus. Bibelen forteller oss at vi skal spre sannheten, og ikke propaganda. Og da er det viktig at vi står imot populismens fristelse. For hvordan spres falske nyheter?

Ofte er ikke det et resultat av at man ønsker å lyve, eller feilinformere. Fake news oppstår gjerne fordi vi så gjerne ønsker å få rett. Vi synes det er ubehagelig å oppdage at vi tar feil. Det kalles bekreftelsesfellen. Vår hjerne leter ubevisst, men konstant etter informasjon som kan bekrefte standpunktene vi allerede har, og sjalter vekk alt det som ikke passer inn i vår virkelighetsfortelling.

Evangeliet krever at vi skal tale sant, også når det er ubehagelig. Da må vi også tale sant til oss selv når det er ubehagelig. Når vi får høre fortellinger som bekrefter våre forestillinger, som støtter standpunktet vi har, standpunktet våre venner har, standpunkter vi liker, og gjerne identifiserer oss ut ifra, tør vi da å tale sant til oss selv?

Tør vi spørre oss selv, er det virkelig sant det jeg nå hører? Tør vi utfordre oss selv til å sjekke om dette er en riktig framstilling? Finnes det fakta vi har oversett? Tolker jeg min meningsmotstander riktig? Hvis vi ikke tør å snakke sant til oss selv på denne måten, så vil heller ikke vår tale være sann. Det er derfor vi skal, som forfatteren JK Rowling sier i en podcast om all kritikken hun har fått fra transbevegelsen, «være mest mistenksom til oss selv når vi er som mest sikre». Det er når vi kjenner den inderlige lengselen i vårt hjerte etter å ha rett at vi skal passe oss. For det er en farlig følelse som kan gjøre oss blinde for sannheten.

Tenk deg nøye om

Det er derfor du skal lese aviser du er uenig i. Det er derfor du skal tenke deg nøye om hver gang du blir begeistret av en tekst eller et utspill. Det er derfor du skal være forsiktig med den deleknappen. For i dagens medievirkelighet er leseren like mektig som redaktøren. Som profeten Natan sa til David: Du er mannen.

Se inn i deg selv.

For hvis vi som kristne ikke setter høye krav til oss selv og vår egen tale, til hva vi sier, hva vi deler, og hva vi holder fram som sant, så er vi et dårlig forbilde. Da er vi et tre som bærer dårlig frukt.

Mitt ønske her i dag er ikke at vi skal legge vekk uenighetene kristne imellom, å slutte å si tydelig hva vi mener, eller bli redde for konflikt. Kristendommen er født i motstand og konflikt.

Men jeg vil at vi skal våge å snakke sant til oss selv, og sette høye krav til vår egen integritet, ærlighet og redelighet. Og ydmykhet. Er det jeg nå vil si om min neste en fremstilling hun vil kjenne seg igjen i? Og alt jeg leser som jeg liker å lese, alt som gjør meg mer enig med meg selv, kan jeg vite at det er sant? Eller gir jeg bare etter for mitt forfengelige ønske om å alltid ha rett?

Nok en gang sier Jesus det tydeligst: «Om ditt høyre øye lokker deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg». Så strenge må vi kristne være med oss selv.

