Jeg trodde aldri jeg ville skrive et innlegg om Sophie Elise, eller kaste meg inn i en debatt på denne måten. Men denne saken går rett inn i en av mine store redsler og kampsaker. Ungdommen vår, narkotika og press på skolene.

Karin Tanderø Schaug, forbundsleder i Norsk Tollerforbund. (privat)

Det som skjer er ikke overraskende. Det har vært sånn lenge. Barna og ungdommene våre lever i dette, de aller fleste vet det, men vi er handlingslammet alle sammen. Jeg vil nesten takke Sophie Elise for det enorme og utilgivelige overtrampet som skjedde forrige uke, for nå skjer det kanskje noe.

Del av hverdagen

Jeg har selv vokst opp i Bærum og bor nå i Asker. Dette er kommuner der narkotika alltid har vært en del av hverdagen for mange ungdommer. Jeg husker selv debatter da jeg var russ i 1995, om fordelene med hasj fremfor alkohol. Eller hvor «kjekt» det var med litt kokain. Presset om å prøve – med argumenter som «du har jo aldri prøvd, du kan jo ikke vite.» Eller «alkohol er jo mye farligere». «Det er så digg å ikke være fyllesyk dagen derpå».

Allerede som 18-åring begynte jeg i Tolletaten og har hele mitt voksne liv jobbet der. En arbeidsplass der samfunnsoppdraget blant annet er å beskytte ungdommen våre mot illegale stoffer. I over 20 år har jeg fulgt utviklingen på jobb, på sosiale medier, i nabolaget og i samfunnet. I over 20 år har jeg gruet meg til ungdomsårene til barna mine, russetiden, og påvirkningen og presset vi vet at ungdommene våre utsettes for. I 20 år har jeg prøvd å ruste dem til det som måtte komme. For vi vet at dagen kommer der barna våre står overfor valget. Et valg som kan endre dem for alltid.

Tolletaten er nå så svekket at vi knapt har kontrollevne og budsjettene blir stadig mindre og mindre

Tolletaten er svekket

Mine venner og kollegaer i Tolletaten jobber for å sikre at så lite som mulig kommer inn i landet vårt. Dessverre ser våre politikere og min øverste sjef, Trygve Slagsvold Vedum, lite poeng i det. Jeg må i hvertfall tolke det slik, all den tid Tolletaten nå er så svekket at vi knapt har kontrollevne og budsjettene stadig blir mindre og mindre.

Samtidig som ungdommene våre forteller om kokain som er fast inventar på de fleste fester, at det er normalt og «alle» bruker det.

Samtidig som en av Norges største influensere legger ut et bilde, med en tekst jeg aldri vil glemme. Et bilde og en tekst som egentlig sier at jentene mine bør ta kokain og «gi faen». For da blir alt så mye gøyere.

Stormen går over

Men kanskje Sophie Elise har klart noe historisk, nemlig å få oss alle til å våkne. For debatten har rast hele uken, samarbeidspartnere er skeptiske, lanseringer er satt på vent, klager renner inn hos NRK og alle venter på at Sophie skal si noe. Men hva kan hun egentlig si?

Jeg tror Sophie Elise har noen kjipe dager, det samme tror jeg ledelsen i NRK har. Det er tøft å stå i denne stormen, men alle stormer går over til slutt.

Jeg håper likevel at alvoret i stormen ikke går over, at vi lærer og ikke minst: At vi gjør noe med det. For det handler om barna våre!

Denne teksten ble først delt på Schaugs Facebookside, og publiseres hos Vårt Land etter avtale.

