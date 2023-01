Vestland fylke har vedtatt midler slik at såkalte papirløse migranter skal få gratis tannlege. Er du norsk og fattig, kan du se lenge etter den samme rausheten.

Fremskrittspartiet mener prinsipielt at tannhelse burde finansieres gjennom folketrygden, slik alle andre helsetjenester blir. Men å lage en særordning med gratis tannhelse, kun for de som oppholder seg illegalt i Norge, er en svært dårlig og urettferdig politikk.

Regjeringa krev at papirlause reiser heim. Vestland vil gje dei meir hjelp

Ikke grunn til opphold

Såkalte papirløse migranter blir ofte fremstilt som ofre. Men felles for denne gruppen er at de ikke har noen legitim grunn til å ha opphold i Norge. Papirløse migranter er bare et finere ord for illegale innvandrere. De motarbeider aktivt norske myndigheters identifikasjonsarbeid, slik at myndighetene ikke med sikkerhet har et opprinnelsesland å sende dem tilbake til.

Med andre ord er «papirløse migranter» de som forsøker å jukse seg til opphold i Norge og snike i asylkøen. Dette etter at de har fått endelig avslag på sin søknad om opphold og det er slått fast at de ikke har rett påbeskyttelse og opphold i Norge.

Det er visst mye bedre politikk å bruke ressursene på utlendinger som ikke har rett på opphold, og som aldri vil bidra med en eneste krone i statskassa

Åpenbar urettferdighet

Likevel mener politikerne i Vestland fylke at denne gruppen fortjener gratis tannhelse. Nordmenn som sliter med dårlig økonomi og tenner som råtner på rot, får hverken hjelp eller sympati fra de samme politikerne. Det er visst mye bedre politikk å bruke ressursene på utlendinger som ikke har rett på opphold, og som aldri vil bidra med en eneste krone i statskassa. I tillegg til den åpenbare urettferdigheten i denne politikken, kan slike vedtak om gratis helsehjelp forsterke pullfaktoren.

Norge er allerede et attraktivt land for mange som ønsker seg bedre økonomi, men som ikke har rett på opphold. Jo flere goder og tilbud som legges på bordet for papirløse og andre illegale migranter, jo større er risikoen for at flere kommer. Norge må ha en enhetlig, forutsigbar og rettferdig asyl- og integreringspolitikk som styres fra Stortinget. At lokale politikere rokker ved dette og lager egne lokale løsninger, er en svært dårlig løsning for landet.