Reaksjonene viser tydelig hvor utfordrende en åpen Bibel kan bli i miljøer der det i liten grad åpnes opp for at Bibelen mange steder er flertydig og trenger fortolkning. Helt siden Bibelselskapet annonserte at de ville endre «gå fortapt» med «gå til grunne» i Johannes 3,16, har de vært under konstant press.

Endringen signaliserer en dramatisk endring av kirkens lære, ifølge Jon Kvalbein (Dagen 7.11). Kvalbein og de som er enig med ham ønsker en formulering som entydig belegger læren om fortapelsen i bibeloversettelsen.

Bibelselskapet dropper «gå til grunne»

Den voldsomme negative responsen har nå ført til at Bibelselskapets styre har droppet formuleringen «gå til grunne» (VL 8.12.22).

Bakgrunnen er kritikernes ensidige vektlegging av at «gå til grunne» betyr «tilintetgjørelse», og at uttrykket dermed ikke kan forstås i tråd med læren om fortapelsen. I Stor norsk ordbok står derimot «gå til grunne» som passiv betydning av verbet «fortape».

Språklig sett er det derfor paradoksalt at kritikerne slår fast at uttrykket ikke kan tolkes i retning av fortapelsen. Responsen sier mye om kritikernes forståelse: Dersom læren om fortapelsen ikke gjenspeiles bokstavelig i oversettelsen, har Bibelselskapet avskaffet den.

Skal en bibeloversettelse brukes for å fastholde forestillingen om fortapelsen? Det kan virke slik

Polariserende retorikk

Vårt Land har selv bidratt til å nøre opp under en slik forståelse. Da endringen i den lille Bibel ble lansert for første gang, skrev Vårt Land i begynnelsen av en artikkel at «fortapelsen utgår fra et av Bibelens aller mest kjente vers» (VL 25.10.22). Den tabloide vinklingen har åpenbart bidratt til å fyre opp en debatt som har blitt svært polarisert. Det er bare å kikke i kommentarfeltet til Vårt Lands nettsaker.

Kvalbein fremmer samme perspektiv. Han skriver at styret i Bibelselskapet «ønsker at fortapelsen skal forsvinne fra Johannes 3,16» (Dagen 7.11). Det er han nok selv overbevist om. For i hans forståelse ser det ut til å være slik. Dersom læren om fortapelsen ikke er forankret bokstavelig i bibeloversettelsen, er fortapelsen erklært ugyldig. Så enkelt er det ikke, men det er slik Kvalbein fremstiller det.

Morten Beckmann er førsteamanuensis i religion ved Universitetet i Agder (UiA)

Ny formulering – «gå tapt»

I lys av debatten og innspillene Bibelselskapet har fått, har Bibelselskapets styre valgt å lytte til kritikken, og vedtatt følgende tekst:

«For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå tapt, men ha evig liv.»

Uttrykket «gå tapt» er et åpent uttrykk på norsk, men som alltid må et uttrykk tolkes ut fra sammenhengen det står i. Siden uttrykket her står i kontrast til evig liv, vil jeg si at uttrykket ikke underslår alvoret.

Men er denne formuleringen i tråd med forståelsen til fortapelsens forkjempere? Kvalbein er i alle fall ikke fornøyd med formuleringen som nå har blitt vedtatt. Han mener at formuleringen svekker «det bibelske alvoret i fortapelsen» (Dagen 13.11).

Da er spørsmålet: Skal en bibeloversettelse brukes for å fastholde forestillingen om fortapelsen? Det kan virke slik. For Kvalbein anerkjenner «gå tapt» som en mulig betydning av det greske ordet apollymi i Joh 3,16 (Dagen 7.11). Likevel vil han ikke ha formuleringen. Hvorfor? Fordi alvoret i fortapelsen svekkes.

Motivert av liberal teologi

Kvalbein anser endringsforslaget som «en tilpasning til den liberale teologien» (Dagen 13.12). «Vi har fått en mykere kristendom, et bilde av en mildere Gud», skriver han. Religionssosiologisk forskning gir ham langt på vei rett. Det er en sånn Gud mange foretrekker i våre dager.

Men spørsmålet er om endringsforslaget kan knyttes til den liberale utviklingen vi har hatt i Norge. Svaret er ikke så entydig som Kvalbein vil ha det til.

La meg heller snu på saken, og se på hva «fortapt» betydde da det kom inn i dansk-norsk oversettelsestradisjon. Både det danske og norske ordet kunne tidligere bety «tape» eller «miste». Ordet har ikke den betydningen lenger. Med andre ord: ordet som tidligere var mer flertydig, har nå blitt mer entydig.

I tillegg har uttrykket blitt mer eller mindre synonymt med en tung teologisk term, fortapelsen. Å velge «gå fortapt» som oversettelse vil derfor være å banke læren om fortapelsen bokstavelig inn i Bibelen og bibelleseren. Å holde fast på «gå fortapt» vil være å tilpasse bibelteksten til konservativ teologi. Det vil også være en teologisk tilpasning, men i konservativ retning.

Åpen bibel – trussel og mulighet

Med formuleringen «gå tapt» har vi fått en mer åpen bibeltekst. Den slår ikke fast den ene eller andre forståelsen. Teksten er nå åpen for fortolkning – også for fortapelsens mulighet. Reaksjonene hittil vitner om at en åpen Bibel blir en trussel i miljøer der det i liten grad åpnes opp for at Bibelen må fortolkes. Bibelen må helst være entydig. Hvis ikke går leseren fortapt i fortolkning.