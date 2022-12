Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Evangeliet skal forkynnes. Om nødvendig med ord, sa Frans av Assisi. Når vi setter oss i kirkebenken på julaften samles vi om julebudskapet: Jesus ble født som et sårbart og nyfødt barn, og med ham fødtes også håp om fred. I en tid med lidelse, menneskerettighetsbrudd og krig i vår nærhet trenger vi å bli minnet om at kjærligheten er midt iblant oss. Vi trenger å høre om fred på jorden. Vi trenger engler som sier Frykt ikke! Vi trenger lys i mørket!

En lang tradisjon

Diakoni har en totusenårig tradisjon i den kristne kirke. Da kristendommen spredte seg i områdene rundet Middelhavet i de første århundrene, ble omsorg for sin neste en sentral verdi. Kristne tok seg av hverandre og organiserte arbeid til beste for syke og andre som trengte hjelp. De hjalp de forfulgte, besøkte dem som satt i fengsel, støttet de fattige og gravla de døde.

Kristin Gunleiksrud Raaum Portrett av Kristin Gunleiksrud Raaum ved IKO-huset i Oslo. (Giulia Troisi)

Fram til reformasjonen drev kirken datidens sykehus og fattigomsorg. Reformasjonen endret dette og gav ansvaret til kongen. Samtidig, i de påfølgende første århundrene, fortsatte prester å lede det offentlige omsorgsarbeidet – mens menigheten drev innsamlinger til de som trengte det.

På 1800-tallet ble diakonale institusjoner stiftet. Det diakonale arbeidet bestod i første rekke av sykepleie, som var en viktig del av menighetenes diakonale arbeid til langt ut på 1980-tallet. Men den diakonale tjenesten omfattet også helsevesen, fattigpleie, institusjoner for mennesker med psykisk utviklingshemming, innsatte og løslatte fanger.

Midt i denne tiden, hva er folks behov når dette året går mot slutten? Det er et spørsmål mange i kirkelig tjeneste spør seg nå

Gjennom hele denne historien har budskapet om håp, frelse og forsoning i Kristus ligget til grunn for kirkens arbeid. Diakoniens form har endret – og endrer seg fortsatt. Innovasjon og nytenking skjer i samhandling, samarbeid og samskaping med forskjellige aktører. På den måten kan kirken møte menneskers behov i dag.

Grep for usikre tider

Dette året har vært preget av usikkerhet for mange. Krig i Europa, økonomiske nedgangstider, klimakrise, høye strømpriser og mange voksne og barn på flukt.

Midt i denne tiden, hva er folks behov når dette året går mot slutten? Det er et spørsmål mange i kirkelig tjeneste spør seg nå. Mange menigheter deler ut kasser eller poser med mat til de som trenger det. I Ukirke i Stavanger pakket studenter matposer som skulle gå til andre studenter. På Nordkapp har en innsamling allerede samlet inn over tretti tusen kroner, for å kunne gi litt ekstra i matkassene før jul.

Bakklandet og Lademoen menighetsråd i Trondheim har sett et akutt behov for bekledning til skolebarn fra fattige familier. Et gavekort på tjue tusen kroner skal gå til ull og varme klær til barna som trenger det.

Mange menigheter går sammen med andre organisasjoner om å invitere til julefeiringer på julaften. På Sunnmøre samarbeider menigheter med et leirsted – og i Sandefjord blir det julefeiring på en av ferjene som skal ligge til kai. Eksemplene er mange.

Kirken samarbeider med staten og sivilsamfunnet om å møte behovene i samfunnet. Regjeringen bevilget fire ekstra millioner til kirken før jul, som kirken raskt kunne gi til de som trenger en ekstra hånd.

Uvurderlige diakoner

Midt i dette arbeidet står kirkens diakoner og diakonimedarbeidere. De pakker matposer, deler ut varme middager, snakker med mennesker som frykter for fremtiden og følger nyankomne flyktninger gjennom den første adventstiden i et nytt land. Og så mye, mye mer.

Diakonen formidler julebudskapet gjennom nestekjærlighet. Det fortjener alle diakoner i Den norske kirke en stor takk for. En stor takk til alle medarbeidere i kirken som ser, samtaler, velsigner, trøster – og sørger for rom og mat i herberget. De gjør det Jesus har bedt oss om å gjøre: Alt dere gjorde mot én av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg.

[ Lysbakken reagerer på avvikling av støtte til jødisk sykehjem ]