Hvem vet best om skole – foreldrene eller kommunen?

Vårt Land (VL) fulgte opp et intervju med kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) på lederplass fredag 9. desember, og istemte Brennas oppfatning om at det er kommunen som vet best om en ny friskole vil gi problemer i lokalsamfunnet. Et nytt lovforslag bryter med en politisk enighet om å ta hensyn til kommunenes syn kun når det er saklig begrunnet. Denne mekanismen bremser allerede friskoleetableringer betydelig. Kristne Friskolers Forbund (KFF) synes lite om at et kommunalt «vet best» skal hindre foreldre og elever fra å kunne velge andre skoler slik menneskerettsloven gir grunnlag for. At VL såpass ukritisk støtter kommunal kontroll, er skuffende.

Jan Erik Sundby, Kristne Friskolers forbund (Foto: Privat)

Endret skjønnsutøvelse

Sittende regjering har allerede endret skjønnsutøvelsen ved å legge større vekt på kommunenes uttalelser. Myndighetene svarer nå i avslagsbrev til søkere med følgende: «… som redegjort for over har Utdanningsdirektoratet i denne saken lagt noe mer vekt på lokale folkevalgtes vurderinger av hvilken virkning en godkjenning vil ha for den lokale skoleplanleggingen, ...»

Regjeringen har allerede skaffet seg handlingsrommet den er ute etter, men dette er tydeligvis ikke nok. Med lovformulering om at det skal legges vesentlig vekt på uttalelser fra vertskommune eller vertsfylke, oppfatter KFF at Ap og Sp i all praktisk sammenheng innfører Ap sitt partiprogram som ønsker kommunalt veto mot friskoler.

Så langt vi kjenner til, er elever ved friskoler like representative som elever i offentlig skole

Hva er parallellsamfunn

VL mener også at faren for parallellsamfunn er et hederlig argument mot etablering av friskoler. For det første er det uklart om vi har uønskede parallellsamfunn i Norge, hva dette egentlig er, og om dette har en klar sammenheng med at det finnes friskoler. Vi har mennesker som lever ulike liv rundt om i dette landet. Det er mellom offentlige skoler vi har de største forskjellene. Skoler øst og vest i Oslo er et godt eksempel.

Når VL og statsråd Brenna bruker begrepet «parallellsamfunn» er det en form for stempling av friskoler. Elever av alle slag i samme klasserom er ikke mulig. Skolen må kunne formidle respekt og forståelse for andre selv om ikke alle er representert i klasserommet til enhver tid. Så langt vi kjenner til, er elever ved friskoler like representative som elever i offentlig skole. Hovedforskjellen er at andelen menighetsaktive familier er noe større på kristne friskoler enn på offentlige skoler. Det er vanskelig å se dette som et problem.

Må betale skolepenger

Et annet argument som Vårt Land har kjøpt av Brenna, er at friskoler tapper offentlig skole for finansielle midler. Det er en helt separat sak at staten regulerer overføringene til kommunene etter antall elever i friskoler. Det er altså ikke så enkelt at pengene følger eleven. Hvis Brenna mener staten trekker for mye fra i overføringene til kommunene når elever velger å gå på en friskole, er hun den nærmeste til å gjøre noe med dette.

For å få frittstående skoler til å gå rundt, må foreldre betale skolepenger. Det må drives effektivt, eiere bidrar på ulik måte med billig skolebygg, ansatte og foreldre leverer en betydelig frivillig innsats. Friskoler fører med andre ord til et betydelig privat bidrag inn i norsk skole.

KD henviser til at det ikke er et menneskerettslig krav at staten skal støtte private skoler, og at opplæringsloven har en hjemmel for å drive privatskole finansiert utelukkende med private midler. Det sier seg selv at denne hjemmelen kun har betydning for de med svært god økonomi. Det kan ikke forventes at vanlige folk både skal betale for egne barns skoleplass og i tillegg være med å betale for offentlig skole.

