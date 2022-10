Tåler ikke regjeringen kritiske stemmer?

STATSBUDSJETT: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og resten av regjeringsapparatet har de siste månedene brukt mye taletid på å forberede oss på et «stramt budsjett». Det de derimot ikke forberedte oss på, er at de ville gå til frontalangrep på ytringsfriheten ved å kutte all støtten til organisasjoner som har ytret seg kritisk til regjeringens politikk.