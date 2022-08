NIDAROSDOMEN: Kirkekunsten framstiller ofte Olav sittende med et uhyre under føttene, som et symbol på de onde maktene han overvant. – Det bemerkelsesverdige er at skikkelsen han trår på har samme krone og ansikt som Olav, skriver Dag Mysen. Han mener symbolikken peker mot en grunnleggende kristen innsikt. (Rolf M. Aagaard/Aftenposten)