I årevis, ukesvis og i de siste dagene før Pride, så har vi lest på sosiale medier og i innlegg i ulike aviser om at Pride er en ideologi, at det er seksualisering overfor barn og at Pride må holdes unna barnehager og skoler.

Skeive mennesker må hele tiden forklare at vi ikke er en ideologi, at vi er mennesker på lik linje med alle andre mennesker, som forelsker seg i samme kjønn. At vi er mennesker som definerer oss ulikt, som transpersoner, ikke-binære, homofile, lesbiske, bifile, panfile og mer.

Folk skal få si og mene det de vil, men jeg ber deg – tenk deg om en gang før du trykker enter — Trude-Christina Halvorsen

Vi må stå sammen

I år, i 2022 skulle vi markere at det er 50 år siden § 213, også kjent som «homoparagrafen» ble opphevet. En lov som kriminaliserte seksuell omgang mellom menn. Vi skulle gå i paraden og rope høyt «Ingen er fri, før alle er fri». Vi skulle gå i paraden og rope «LOVE».

Når ett enkelt menneske velger å dra inn mot et kvartal i Oslo, hvor London pub ligger, sammen med andre kjente utesteder for skeive, trekke våpen og skyte – også mot en pub som ligger vegg i vegg med det kjente skeive utestedet, så er det klart at man som skeiv føler seg utsatt.

Da jeg leste at det var en norsk statsborger ble jeg først lettet. Da jeg så leste jeg at det var en med iransk opprinnelse, ble jeg forferdet. Jeg ble bekymret for mine medmennesker som er fra Iran, for mine medmennesker som er muslimer.

Vi må stå sammen, som en menneskehet. Vi må stå sammen, uansett hva vi tror på, hvem vi er og hvem vi elsker. Som åpen kristen og skeiv, har jeg sett den siste tiden at enda flere av mine allierte venner skifter profilbilde på sosiale medier og viser sin støtte.

La det ligge

Vi reagerer alle ulikt, og vi trenger alle vår tid på å reagere på hva som har skjedd. Men å reagere med mer hat, med flere unødvendige kommentarer i kommentarfelt som «Det har vært så mye snakk om Pride nå, at dette har de bedt om selv» – er unødvendig.

Jeg håper at alle de som mener at det finnes bare to kjønn eller at Pride er en ideologi, tar en pause, går inn i seg selv og revurderer den kommentaren de skal skrive. Norge er et fritt land, og vi har ytringsfrihet. Folk skal få si og mene det de vil, men jeg ber deg – tenk deg om en gang før du trykker enter.

Tenk at du snakker om en persons liv og utfordringer. Å være religiøs og åpen skeiv er en kamp i seg selv. Å bare være skeiv, er en kamp i seg selv.

Så vær så snill. Kan vi la det ligge – om at Pride er en ideologi? Pride handler om mennesker som vil være den de er, elske den de vil.

Som Preses Olav Fykse Tveit sa i sin preken søndag 26.juni 2022: «Kuler kan gjere alvorleg skade og dei kan ta livet av menneske. Dei kan skape angst som set sår i kropp og sinn. Det har vi med sjokk og vantru sett før, og vi har no sett det på nytt. Når det er ei terrorhandling som gjer at vi er her, rippar det for mange opp i vonde sår.»

La oss stå sammen – som vi har gjort før, og la dette ligge. Pride handler om mennesker, ikke en ideologi.

