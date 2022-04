Det russiske flagget er vanæret for alltid

Marina Molchanova (Privat)

Seiersdagen 9. mai er en minnedag for Sovjetunionens seier over Nazi-Tyskland og deres heltemodige innsats mot Hitler, og ikke minst for Sovjetunionens befrielse av Finnmark. Seiersdagen er heller ikke bare en russisk minnedag, den er en minnedag for alle de sovjetiske etnisitetene som var med og bidro til seieren. Mange av dem kom fra Ukraina. I Den røde armé som befridde Finnmark i 1944, var det også mange ukrainere.

Som en norsk-russisk familie har 9. mai alltid vært en viktig dag for oss. Slik blir det ikke i år. I år føler vi bare skam og smerte, og det blir ikke noen flagging fra huset vårt på årets 9. mai.

I år har Russland brakt skam og vanære, ikke bare over selve seiersdagen, men over det russiske flagget, ja over alle oss som har slektninger som ga sine liv for seieren i 1945. Bestefaren til Marina var en av heltene fra denne krigen. Han satt i konsentrasjonsleir og tyskerne forsøkte å drepe ham. Han overlevde, men døde på 1950-tallet på grunn av skadene han pådro seg under krigen. I år har Russland vanæret hans og mange andres minne.

I år har Russland inntatt Hitlers posisjon — Sund og Molchanova

Sovjet vant over ekte nazister

Russland planlegger å gjøre årets 9. mai om til en storstilt dag for sin egen propaganda om kampen mot de angivelige «nazistene» i Ukraina. Ja, det finnes nazister i Ukraina, men det gjør det sannelig også i Russland – og i Norge, Sverige, Tyskland og mange andre land. Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, er jøde og det er fullstendig grunnløst å beskylde ham for å være nazist. Russland har heller ikke gjort noe forsøk på å dokumentere sine påstander. Uansett er det et internt anliggende og gir Russland ingen rett til å angripe et fredelig land uten provokasjoner av noe slag.

Krigen mot Nazi-Tyskland kan overhodet ikke sammenlignes med dagens krig mot Ukraina. I 1945 vant Sovjetunionen over ekte nazister. Den gangen var Sovjetunionen offeret. Det var Tyskland som i 1941 angrep Sovjetunionen og Hitler brøt en tidligere inngått ikkeangrepsavtale med Stalin. Sovjetunionen deltok i en rettferdig forsvarskrig.

I år har Russland inntatt Hitlers posisjon. Det var Russland som helt uprovosert startet en krig som fullstendig mangler folkerettslig grunnlag og internasjonal anerkjennelse. Krigen er også i strid med den russiske grunnloven, som forbyr angrep på en annen stat. I FNs hovedforsamling var det kun fem land, blant dem Russland, Nord-Korea, Syria og Iran, som stemte imot en erklæring som fordømte krigen.

Et vanæret flagg

Sovjetunionens krig mot de ekte nazistene var en heltemodig krig som skal ha all respekt. Veldig mange russere ga sine liv i denne kampen. Det er lite heltemodig over Russlands krig mot Ukraina. Listen over krigsforbrytelser som etterforskes av den internasjonale straffedomstolen begynner å bli lang. Tilfeldige sivile plaffes ned på gaten og utsettes for tortur, kvinner og barn voldtas og drepes og hele boligområder jevnes med jorden. Flyktninger som prøver å komme seg unna krigsområdene blir brutalt angrepet, til tross for at bilene er tydelig merket med «barn».

Ved krigsutbruddet forsikret Putin om at alle sivile kunne føle seg trygge. Men lik som ligger strødd i gatene, massegraver, samt boligblokker, skoler og sykehus som er jevnet med jorden, bekrefter noen av de mange løgnene som har blitt servert fra Kreml under denne krigen.

Seiersdagen 9. mai fortjener ingen oppmerksomhet i år — Sund og Molchanova

Med disse middelalderske grusomhetene er det på sin plass å sammenligne Putin med Hitler, selv om denne sammenligningen har blitt uttrykkelig forbudt i Russland. Det å skryte av seieren over Mariupol gir liten ære. Beleiringer med utsulting av sivilbefolkningen, filtreringsleirer der mange blir drept og resten blir «evakuert» (les: deportert) til Sibir eller fjerne områder langt øst, er krigsmetoder som tilhører en fortid vi ikke liker å sammenligne oss med.

Seiersdagen 9. mai fortjener ingen oppmerksomhet i år. Det måtte da være hvis vi kunne henge et ukrainsk flagg på halv stang. Det russiske flagget er vanæret for alltid.

