På lørdag startet den hellige måneden av ramadan for nærmere 200.000 norske muslimer. En velsignet måned med fokus på selvrefleksjon, tilbedelse og spirituell utvikling.

Ramadan er mest kjent for fasten, hvor muslimer avstår fra mat og drikke fra daggry til solnedgang. Men for en muslim er ramadan mye mer enn bare det å avstå fra mat og drikke. Hva er formålet med ramadan, og hvordan forholder man seg til denne måneden, både som muslim og ikke-muslim? Her kommer noen råd.

«Ramadan er en måned hvor mange muslimer anstrenger seg ekstra for å behandle medmennesker med omtanke og kjærlighet», skriver Hassan Ali. (Privat)

Styrke sjelen

Det var i måneden av ramadan at muslimenes hellige bok, Koranen, ble åpenbart. Formålet med ramadan er å oppnå gudsbevissthet. Gjennom å avstå fra ting som Gud ellers har tillatt menneskene, får man intensivtrening i selvdisiplin. Det er en øvelse hvor man sulter sitt ego og styrker ens indre sjel. For en ikke-muslim vil ramadan kanskje oppfattes som tungt og meningsløst, men for en muslim er dette en måned man gleder seg til.

Det er normalt en sosial og stemningsfylt måned, hvor en bryter med sine hverdagsrutiner og tar et steg tilbake for å fokusere på å få kontakt med noe større enn en selv. Det er en måned hvor mange muslimer anstrenger seg ekstra for å behandle medmennesker med omtanke og kjærlighet.

For de som på grunn av pandemien har vært ensomme og psykisk slitne, er ramadan påfyllet de trenger — Hassan Ali, muslim og samfunnsdebattant

Tips til ikke-muslimer

Mange lurer nok på hva de kan gjøre for sin norsk-muslimske kollega eller venn som faster. Jeg kan begynne med det litt morsomme – vær så snill og ikke bli sjokkert over at muslimer ikke drikker vann under fasten. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har gjentatt dette til mine venner.

Mange norske muslimer hadde satt pris på å slippe å høre kommentarer som: «Oi, det må være kjipt å være sulten», eller: «Det der hadde jeg aldri klart». Ikke gi uttrykk for at du synes synd på din norsk-muslimske venn eller kollega. Gjennom frivillig faste oppnås empati med de som ufrivillig sulter – og det er disse som har det kjipt. Si heller: «Jeg er stolt og imponert over at du faster». Det vil gi en anerkjennelse av handlingen, fordi det nettopp er en større mening bak fasten. Som en arbeidsgiver eller leder, se gjerne på hva du kan gjøre for at dine norsk-muslimske ansatte skal få en fin måned.

For deg som skal faste og samtidig jobbe eller drive med annen type aktivitet, sørg for å planlegge dagene dine. Får du ikke hvilt nok om natten, sørg for å hvile om dagen. Husk også å drikke rikelig med vann og spis et næringsrikt kosthold mellom solnedgang og daggry. Gi et godt inntrykk av ramadan til menneskene rundt deg. Les gjerne Helsedirektoratets anbefalinger om ramadan og helse.

Hjelpe andre

Ramadan er også en måned for veldedighet. En måned hvor man har ekstra fokus på de fattige og trengende. Under pandemien de siste to årene har vi sett en dugnadsånd som aldri før. Organisasjoner drevet av norske muslimer har også tatt sin del.

Organisasjonen Imdad Relief var tidlig ute med å levere mat til ansatte på Ullevål sykehus, for å utvise takknemlighet til helsevesenet for deres innsats. Lørenskog moské sørget for å servere mat til familiene som mistet sine hjem i Gjerdrum-skredet. Flere muslimske organisasjoner og moskeer har sørget for å gi matporsjoner til fattighuset på Grønland og til trengende i Oslos gater.

I kommende måned vil vi se mer av denne dugnadsånden, som er en viktig del av den islamske troen. Psych News Daily refererer til forskning som viser at de lykkeligste menneskene er de som hjelper andre, fordi det gir deg et mer meningsfylt liv.

En spesiell ramadan

Ramadan i år vil være ekstra spesiell for mange muslimer. Etter to år med pandemi og strenge restriksjoner vil muslimer under årets ramadan få muligheten til å samles igjen under samme tak. Vi kan bryte fasten i lag med familie og venner, og ikke minst få muligheten til å samles i moskeen for felles bønn.

For de som på grunn av pandemien har vært ensomme og psykisk slitne, er ramadan påfyllet de trenger. En måned hvor fellesskap, solidaritet, samhold og kjærlighet står sentralt og hvor målet er å oppnå en fysisk, moralsk og åndelig disiplin.

Med dette ønsker jeg alle norske muslimer en velsignet ramadan!

