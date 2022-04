I februar i år stilte Tobias Drevland Lund i Rødt et skriftlig spørsmål til utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), der han spør om Norges innsats for mennesker på flukt over Middelhavet og langs Europas yttergrenser. Men i sitt svar snubler utenriksministeren like mye som politikken halter.

Flyktninger, ikke migranter

Huitfeldt skriver: «Det er tragisk at mange migranter betaler kyniske menneskesmuglere og legger ut på den farlige veien over Middelhavet til Europa.»

Ordet migranter er del av en ny bevisst polemikk fra norsk presse og norske politikere. Inntil den brutale krigen mot det ukrainske folk inntraff forrige måned, hadde de sluttet å kalle mennesker på flukt for flyktninger før asylsøknaden var behandlet.

Folks assosiasjon til ordet migranter er mennesker som flytter fra ett land til et annet. De flykter ikke — Moriabevegelsen – for barn på flukt

Folks assosiasjon til ordet migranter er mennesker som flytter fra ett land til et annet. De flykter ikke. Denne språkendringen fremstår bevisst, for å skape større avstand til menneskene europeiske regjeringer ikke ønsker. Det er derfor besnærende at politikere og media omtaler personer som John Fredriksen og Bjørn Dæhli som skatteflyktninger, mens mennesker som flykter fra krig og terror får fellesbetegnelsen migranter. Det burde vært motsatt.

Tall fra Norsk Organisasjon for Asylsøkere viser at 100 prosent av syrerne fikk innvilget asylsøknaden sin i Norge i fjor, 94 prosent av eritreerne, 92 prosent av tyrkerne, 76 prosent av afghanerne. Den absolutte majoriteten er altså flyktninger, ikke migranter. Hadde vi ikke visst bedre, kunne vi tro politikerne driver en slags minoritetspolitikk, ved å la en liten brøk av mennesker på flukt sette presedens for hele gruppen.

Alle trygge ruter er stengt

Huitfeldt skriver også om kyniske menneskesmuglere i sitt svar til Drevland Lund. Ja, noen er kyniske. Men at det i det hele tatt finnes smuglermarked og smuglernettverk, skyldes de senere årenes asyl- og flyktningpolitikk i Europa. Alle trygge og lovlige ruter for å søke asyl i Europa er stengt. Mennesker på flukt har ikke annet valg enn å benytte seg av smuglernettverkene. For bare noen måneder siden var grensene til Polen stengt. Tenk om dette var tilfellet for ukrainere nå. Ville ukrainske mødre med barn latt være å flykte av den grunn?

Å stenge grensene til Europa vil ikke påvirke flukttallene. Folk flykter fra, ikke til. Å stenge grensene opprettholder behovet for smuglermarked og danner nye smuglernettverk. Moriabevegelsen foreslår derfor tre løsninger som kan diskuteres på Stortinget:

Mennesker på flukt har ikke annet valg enn å benytte seg av smuglernettverkene — Moriabevegelsen – for barn på flukt

Et felles ambassadesystem sør for Middelhavet hvor asylsøknader behandles, før den potensielt dødelige overfarten på Middelhavet forsøkes (gjennomføres). Europeiske land utarbeider et rettferdig fordelingssystem i samarbeid med FN og EU i forhold til innbyggertall i mottakslandene. Øke kvoteantallet, slik FN gjentatte ganger har bedt Norge og andre europeiske land om. Med økt kvote vil færre benytte seg av menneskesmuglere. Da kan vi i større grad forsvare ideen om å hjelpe mennesker med beskyttelsesbehov der de er, frem til asylsøknaden er behandlet. Arbeiderpartiet v/ Masud Gharakhani gikk i 2021 ut med forslaget om å øke kvoteantallet til 3.500. AUF foreslo 5.000. Diskuteres dette tallet i regjeringen idag? Fjerne fellesbetegnelsen migranter om mennesker på flukt. Ordet skaper distanse og kan oppfattes som om flertallet ikke har beskyttelsesbehov.

[ Soknepresten har sagt opp. Nå skal han hjelpe flyktninger på heltid ]

Vrenger på en dødelig sannhet

Anniken Huitfeldt skriver videre: «Norge bidrar med forebygging av ulovlig migrasjon og migrasjonshåndtering (…) På den forebyggende siden bidrar Norge til Det europeiske grense- og kystvaktbyrået (Frontex) med mannskap fra politiet. Per i dag har vi utplassert personell i flere europeiske yttergrenseland.»

Det er godt dokumentert, blant annet hos avisene The Guardian og Der Spiegel, at Frontex deltar aktivt i såkalte «pushback-operasjoner», altså tvangsreturer på Middelhavet – som er ulovlig. The Guardian kan også dokumentere dødelige utfall grunnet operasjonene. Med andre ord er Norge direkte deltagende i ulovlige pushback-operasjoner, som i ytterste konsekvens medfører at mennesker på flukt drukner – også barn.

Å kalle dette bidraget for «forebygging av ulovlig migrasjon» er å vrenge på en brutal og dødelig sannhet. Moriabevegelsen spør derfor:

Har dagens regjeringen bedt Frontex om en redegjørelse for pengebruken fra Norges bidrag?

Stiller Norge krav til metodene for «redningsarbeidet» som utføres?

Er Norge i dialog med Frontex om deltagelsen i ulovlige pushback-operasjoner og samarbeidet med den libyske kystvakten?

Moriabevegelsen krever at Norge stanser sitt bidrag til Frontex så lenge de samarbeider med libysk kystvakt og bistår i ulovlige pushbackoperasjoner på Middelhavet.

Det handler om politisk vilje; innsatsen som nå legges ned for å vise det ukrainske folk vår støtte og evne til å hjelpe er fantastisk — Moriabevegelsen – for barn på flukt

Handler om politisk vilje

Det handler om politisk vilje; innsatsen som nå legges ned for å vise det ukrainske folk vår støtte og evne til å hjelpe er fantastisk. Moriabevegelsen så det samme initiativet fra det norske folk i 2015-2016, da mennesker flyktet fra Syria, og for afghanere på flukt fra Kabul flyplass i fjor. Det var også et stort engasjement for mennesker på flukt som ble utsatt for grensevold i Hviterussland, Polen og Litauen i vinter. Men regjeringen har ikke fulgt opp.

Moriabevegelsen mener lik behandling av mennesker på flukt i Europa er det eneste som er Europa verdig. Ukraina er et eksempel på at vi kan når vi vil. Med Norge som medlem av FNs sikkerhetsråd håper Moriabevegelsen at samtalene om mennesker på flukt i resten av Europa behandles på samme måte.

Det fortjener alle de menneskene som har flyktet fra alt de eier, fordi de ikke ser noen andre muligheter, og fordi alle lovlige grenseoverganger er stengt.

[ Zelenskyj talte til Stortinget: – Vi har ikke felles grenser, men vi har en felles nabo ]